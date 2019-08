'Agosto Dourado' pede engajamento e incentivo ao aleitamento materno

Manaus- A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) realiza, de (1º) a (7), a Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM). A abertura acontece na próxima quinta-feira (1º), a partir das 8h, no Instituto da Mulher Dona Lindu, com entrega de placas para as doadoras e para profissionais do Banco de Leite Humano, além de palestras e apresentação musical.

O evento, organizado pela Coordenação Estadual de Saúde da Criança, faz parte das ações do Agosto Dourado, mês de incentivo ao aleitamento materno. A programação terá atividades nas maternidades da rede estadual de Saúde e Bancos de Leite Humano do Estado, nos 23 postos de coleta de leite humano da capital e do interior e nos Centros de Atenção Integral à Criança (Caic).

A Semana Mundial de Aleitamento Materno visa incentivar a amamentação e o engajamento da sociedade na defesa desse ato, da saúde e do desenvolvimento integral das crianças. Este ano, a campanha no mundo todo tem como tema “Empoderar mães e pais, favorecer a amamentação”. O slogan foi definido pela Aliança Mundial para Ação em Amamentação (WABA, sigla em inglês).

De acordo com a coordenadora estadual de Saúde da Criança, Rhamilly Amud Karam, o objetivo da SMAM este ano é mobilizar e sensibilizar a sociedade para um tema que salva vidas e reduz mortalidade infantil.

Para a coordenadora, um dos pontos principais que o tema deste ano aborda é o apoio que a mãe precisa ter ao amamentar. “Ter uma rede de apoio, com a presença do pai, dos avós, dos profissionais de saúde e de todos que possam ajudar a mãe nesse momento que é cheio de desafios”.

Durante a SMAM haverá atividades educativas e de sensibilização, como palestras, seminários, capacitação, rodas de conversas e panfletagem.

No dia (28), última quarta-feira de agosto, a Coordenação Estadual de Saúde da Criança realiza uma caminhada de conscientização sobre o aleitamento materno, na Praia da Ponta Negra, encerrando as atividades do Agosto Dourado.

Alimento completo

O leite materno é um alimento completo, que apresenta fácil digestão e contém os nutrientes e a quantidade de água necessária ao bebê, além de fornecer anticorpos, favorecendo a imunidade.

O Ministério da Saúde defende que o bebê seja alimentado apenas do leite materno nos seus seis primeiros meses de vida. Sendo um alimento completo, a criança não precisará comer ou beber nenhum outro alimento, inclusive água e chá.

O leite materno é o único alimento que fornece nutrientes importantes para o desenvolvimento cerebral, que combate infecções, protege a criança contra bactérias e vírus, e evita diarreias. Ainda segundo o Ministério da Saúde, o recém-nascido alimentado apenas com o leite materno tende a se recuperar de doenças com mais facilidade.

Histórico

A Semana Mundial do Aleitamento Materno começou a ser elaborada em 1991, como uma estratégia global para promover a importância da amamentação, sob a coordenação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em parceria com ONGs.

No Brasil, a SMAM é realizada pelo Ministério da Saúde desde 2012, sempre na primeira semana de agosto, com a participação das secretarias estaduais e municipais, bancos de leite humano (BLH) e demais parceiros. A partir de 2017, o mês de agosto foi definido como o mês de aleitamento materno, após o Congresso Nacional sancionar a lei 13.435, instituindo o Agosto Dourado.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Ação oferece exames gratuitos para mulheres na Zona Leste de Manaus