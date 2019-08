Alunos representam o AM em Olimpíada de Matemática da Ásia

Manaus - Doze alunos da rede pública representarão o Amazonas na Olimpíada Internacional de Matemática da Ásia (Aimo), que será realizada de 4 a 8 de agosto, na cidade de Taipei, em Taiwan.Esta é a segunda delegação amazonense a ser classificada para competições internacionais de matemática, apenas neste ano.

A disputa contará com estudantes do Ensino Médio das escolas estaduais de Tempo Integral (Eeti) Marcantônio Villaça 2 (CMPM 2) e Professora Lecita Fonseca Ramos, localizadas na zona norte de Manaus. A delegação amazonense embarca na sexta-feira (02) para a competição, com apoio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-AM).

Essa não é a primeira vez que os alunos do CMPM 2 participam da Aimo. Em 2018, a unidade de ensino trouxe três medalhas para o Amazonas: uma de prata e duas de bronze. Agora, como afirma a coronel Otacicleide Pereira de Oliveira, a meta é o ouro. “As expectativas são muito boas, temos um grupo de estudantes muito focado e capacitado. São alunos destaques mesmo”, acrescentou a coronel, que acompanhará os jovens durante a viagem.

Ao todo, a escola contará com cinco estudantes na disputa. São eles: Ágatha Lopez Azedo, Atos Brito Omena e Leo Danilo Marinho dos Santos, da 2ª série do Ensino Médio; e Glauco Ramos Alencar e Giovanna Lara Rosário Medeiros, da 3ª série. Glauco é coronel-aluno e estudante com maior coeficiente da CMPM 2.

“Eles [os estudantes] fazem parte de uma equipe que participa de diversas competições de Matemática em Manaus e já foram medalhistas nas olimpíadas Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) e Canguru de Matemática, por exemplo. Foi exatamente por conta desse histórico de conquistas que foram convidados para a Aimo”, revelou Otacicleide.

Já o Ceti Professora Lecita Fonseca Ramos levará para Taipei os alunos: Caio Silva Nascimento, Francisco Osório de Oliveira Lima Filho, Marcelo Azevedo Rodrigues, Tiago Paiva da Silva, Vitória Lima Macedo Sampaio, Amós Henrique Oliveira Freitas e Giancarlo Ronan Da Silva Caldeira, todos da 2ª série do Ensino Médio. O grupo foi convidado depois de ficar em 2º e 3º lugar nas etapas Estadual e Nacional da Aimo, respectivamente.

“As expectativas são grandes, estamos todos muito ansiosos. Vamos para a vitória”, contou a gestora Arethuza Karla Amorim Cavalcanti. De acordo com ela, os estudantes estão se preparando para a Aimo desde o ano passado. “Estamos bastante confiantes, pois começamos a treinar em 2018. Todo o esforço valeu a pena”, completou a gestora.

Arethuza realça, ainda, que os sete representantes da Eeti estão animados com a oportunidade de conhecer outra cultura. “Essa viagem é uma dádiva não somente pelo fato dos alunos competirem a nível mundial na modalidade que todos eles amam [a Matemática], mas, também, por proporcionar a esses jovens a chance de conhecerem um outro país”, finalizou.

Os alunos do CMPM 2 participaram da Aimo em 2018 e trouxeram medalhas de prata e bronze, agora estão em busca do ouro | Foto: Divulgação

Sobre a disputa

A Olimpíada Internacional de Matemática da Ásia (Aimo) é uma competição anual que nasceu em Hong Kong, no sudeste da China, em 2012. Com questões todas em inglês, ela tem alcance mundial e acontece todo ano em um dos 13 países-sede da Ásia, servindo como plataforma para os alunos das redes pública e privada melhorarem suas habilidades de pensamento crítico, trocarem conhecimentos e promoverem o desenvolvimento educacional e cultural.

Histórico amazonense

Essa é a segunda vez que estudantes da rede estadual têm a oportunidade de representar o Amazonas em uma competição internacional, somente neste ano. No último dia 16, alunos das escolas Tenente Coronel Cândido José Mariano (CMPM 5) e Professor Waldocke Fricke de Lyra (CMPM 3) participaram da Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras (OIMSF), na cidade de Fukuoka, no Japão. Na ocasião, os estudantes conquistaram uma medalha de prata, a única do Brasil, e outras três de bronze.

*Com Informações da assessoria

