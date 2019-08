Cosama é a representante do Norte em saneamento

Manaus- A Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), ganha representatividade nacional na área de Saneamento. Isso porque o presidente da Companhia, Armando do Valle, foi eleito, por unanimidade, como vice-presidente regional da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (Aesbe).

A assembleia geral ordinária da Aesbe para a eleição da nova Diretoria da entidade aconteceu em Recife (PE) e contou com a participação de representantes de 22 companhias estaduais de Saneamento do Brasil. A Diretoria da associação é composta pelo Presidente, Vice-Presidentes Regionais e Conselho Fiscal.

Armando do Valle enfatizou a importância de fortalecer o setor do saneamento, com o objetivo de dividir conhecimentos e experiências, realizando junto com a entidade aperfeiçoamentos técnicos, elaboração de trabalhos e estudos para a região.

“Representar a região Norte permite maiores diálogos e abre possibilidades de melhorias, especialmente no interior do Amazonas, principalmente nesse momento de grande importância para o Saneamento no Brasil, em que estamos lutando pelo Projeto de Lei 3.261/2019, que atualiza o marco legal do saneamento básico”, explanou.

Durante o evento também foi eleito, como presidente da Aesbe, o engenheiro civil Marcus Vinícius Fernandes Neves, presidente da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa). Para o cargo de vice-presidente da Associação, foi escolhido Ricardo Soavinski, presidente da Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago), que já ocupa o cargo atualmente. O mandato de todos os eleitos segue até 2021.

*Com informações da assessoria

