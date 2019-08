Vídeo: descubra os desafios de pessoas com deficiência no Amazonas

Após sofrer diagnóstico da filha com microcefalia, Viviane prova que o amor vai além da deficiência | Foto: Bruna Oliveira

Manaus- Para falar sobre as ações do Estado para as pessoas com deficiência no Amazonas, a secretária Viviane Pereira Lima, da Secretaria do Estado de Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped), concedeu entrevista nesta quarta-feira ( 31), ao programa 'Conversa Franca', da WEB TV EM TEMPO, apresentado pela jornalista Tatiana Sobreira

Os desafios na Seped

A secretária relatou que a primeira medida tomada ao assumir o cargo foi a mudança de localização da Seped. O que antes era um anexo de outro prédio e por sete anos esteve em um depósito, foi transferido para um local mais acessível as pessoas com deficiência. "A Seped inteira funciona em função deles. É uma secretaria preparada para receber e prestar assistência à pessoa com deficiência."

Mais que secretária, mãe

A secretaria é mãe de três meninas, Ana Vitória (20), Maria Luíza (17) e Júlia Fernanda (13). As duas mais velhas são portadoras de deficiência. "Como mãe aos 18 anos de idade, quando a Ana Vitória nasceu, eu não contava com assistência. Senti falta e vi que poderia ajudar mães com esse tipo de problema. Criei o projeto 'Mãe de anjos unidas'. Também passei a compartilhar conteúdo de ajuda no WhatsApp.

" "A meta da minha vida é transformar vidas. É que tudo aquilo que eu passei ajude alguém que passa pela mesma coisa. Minhas filhas mudaram minha vida, sou muito diferente do que era no passado." " Viviane Pereira Lima, Secretária estadual da Seped

Dados no AM

Atualmente a Seped conta com 13 mil pessoas inscritas com deficiência. A secretaria em seis meses, realizou 12 mil inscrições no Amazonas.

A Seped atende na Rua Salvador, 456, bairro Adrianópolis, zona Centro-sul de Manaus. O número para contato é o 092 99273-8112, até o restabelecimento da linha convencional.

Viviane afirma que a Seped é a porta de entrada para assistência à pessoa com deficiência | Foto: Bruna Oliveira

Assista a entrevista na íntegra:

