Polícia reforça segurança em escolas da rodovia BR 174

Manaus- A "Ronda Rural Escolar", programa de segurança da Policia Militar, por meio da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), está levando mais segurança para 15 escolas localizadas entre o Km 1 e 65 da rodovia BR 174, que liga Manaus a Boa Vista.

A iniciativa atende a escolas municipais nos turnos matutino e vespertino, e conta com equipe policial exclusiva para o patrulhamento dentro e fora das escolas, além do atendimento a ocorrências.

De acordo com o major Eduardo Esteves, comandante da 20ª Cicom, a ronda rural realiza um trabalho preventivo e ostensivo. Além disso, os policiais contribuem, ainda, com palestras dentro das salas de aula, em parceria com o Programa Educacional de Resistência a Drogas (Proerd).

“Nosso objetivo é fazer um trabalho de prevenção à criminalidade na área escolar, tendo contato direto com os alunos, professores, evitando que delitos sejam cometidos nas proximidades ou contra esse grupo. Realizamos a parte ostensiva, que é prendendo criminosos na área rural, levando mais segurança para que as crianças e adolescentes possam estudar tranquilamente”, afirmou.

Em caso de ocorrências, os gestores das escolas entram em contato com a polícia e pedem ação imediata dentro da escola ou na frente do colégio. “A área da 20ª Cicom é a maior em extensão territorial, então temos todas as escolas mapeadas. Desenvolvemos um trabalho de polícia comunitária, em que fazemos visitas diariamente, conversamos com os alunos, conhecendo as necessidades"

Ainda de acordo com a Polícia, o Ronda Escolar conseguiu reduzir o número de ocorrências nas salas de aula e até mesmo fora da escola, uma vez que antes do projeto, havia relatos de brigas entre estudantes, além de casos de furtos dentro das escolas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Comissão divulga lista final para eleição do Conselho de Saúde do AM