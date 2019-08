Moradores do bairro Zumbi dos Palmares reclamam de buracos e lamas

Condutores trafegam com cuidado pela rua das Seringueiras | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Buracos, lamas, bueiros a céu aberto e lixeiras viciadas estão cada vez mais comum nas ruas do bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste de Manaus. Os moradores reclamam do esquecimento e descaso do poder público.

O Portal Em Tempo conversou com alguns moradores da rua Gama e Silva e segundo eles, vários acidentes envolvendo motociclistas e crianças já ocorreram no local por conta das crateras.

Há 22 anos no bairro, Anderson da Silva, de 30 anos, disse que uma criança caiu no bueiro sem grade de proteção ao ser atingida por um carro que desviava de um buraco. Outro caso envolveu um motociclista que machucou a perna ao desviar de uma cratera.

"Até parece que a prefeitura está escolhendo ruas para receber o asfalto. Uma equipe do Seminf veio ao local, mas o serviço não foi bem feito. Acredito que o órgão municipal esteja esperando que aconteça uma morte para tomar providências. As ruaz do bairro está ficando intrafegável. Estamos esquecidos", desabafou.

Bueiro sem tampa na rua Gama e Silva | Foto: Josemar Antunes

Além dos problemas de pavimentação, os comunitários pedem uma lixeira para coleta dos resíduos, pois a que existe no local está deteriorada pelo tempo.

A reportagem também constatou vários buracos e lamas nas ruas Sete de Abril, Seringueiras e Três de Março, além do acúmulo de lixo e bueiros sem tampa.

O morador Humberto Santos, de 50 anos, que mora há mais de 29 anos no bairro, disse que durante o período de chuva a rua alaga e invade as casas.

"Há dois anos estamos convivendo com os buracos. A reportagem vem aqui, conta o problema, mas continua a mesma coisa. Quando chove, a água invade as casas. Os buracos tem que ser reparado pela prefeitura e o lixo é de responsabilidade do morador em armazenar de forma adequada. Espero que nossa reclamação seja atendida", disse o morador.

Moradores da rua Três de Março reclamam dos buracos | Foto: Josemar Antunes

Denúncia

Um morador de 91 anos procurou a reportagem para denunciar que uma Unidade Básica de Saúde (UBS), na rua Rui Barbosa é alvo de constantes furtos. Usuários de drogas são apontados como os responsáveis do crime. Ele também cita que mototaxistas do bairro estão cometendo roubos com a placa do veículo adulterada ou clonada.

"Os usuários de drogas jogam futebol no campo do "Jaqueira". Depois da partida, eles pulam o muro baixo da UBS para fumar maconha e furtam fios elétricos. As pessoas têm medo de denunciar por medo de represálias. A polícia é acionada, mas nunca atende no momento em que fazemos a denúncia. E quando vêm, os usuários de entorpecentes já deixaram o local. Além disso, mototaxistas do bairro trafegam com placa adulterada ou clonada para cometer roubos. Tem um monte desses aqui", denunciou o morador.

Moradores denunciam que UBS do bairro Zumbi dos Palmares 1 é alvo de furtos | Foto: Josemar Antunes

Por conta das denúncias, o Portal Em Tempo solicitou nota da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e Prefeitura de Manaus. A reportagem aguarda a demanda para atualização da postagem.

