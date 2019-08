A Mercedes-Benz entrega mais um eActros

O modelo 100% elétrico será utilizado no transporte de peças em uma fábrica de motores e componentes | Foto: Divulgação

A Mercedes-Benz acaba de entregar mais um eActros, que atuará na Pfenning Logistics, operadora logística de Mannheim, Alemanha. O modelo 100% elétrico será utilizado no transporte de peças em uma fábrica de motores e componentes da Daimler instalada na região. Desde 2018, uma outra unidade do veículo está em utilização pela fabricante de concreto TBS Transportbeton.



Com capacidade para 25 toneladas de peso bruto total, o caminhão tem uma jornada de 160 quilômetros por dia na Pfenning, distância próxima à autonomia de duzentos quilômetros. O eActros é baseado no Actros convencional da marca, mas com uma arquitetura projetada em torno do uso de um sistema de acionamento elétrico.

O modelo é configurado com dois motores elétricos juntos aos cubos das rodas do eixo traseiro. Cada um deles entrega potência de 126 kW (169 cavalos) e torque máximo de 49,5 kgfm. As baterias de lítio somam capacidade de 240 kWh e podem ser recarregadas em até duas horas.

Os eActros em testes fazem parte do que a Daimler chama de Frota de Inovação e serão submetidos a vinte clientes de vários setores em operações reais de transporte. A produção em série é estimada para 2021.

