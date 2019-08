Família do Pará quer localizar irmãos desaparecidos no Amazonas

Givaldo (à esquerda) e Gilberto (à direita) | Foto: Divulgação/Família

Manaus - O representante comercial Walisson de Sousa Pereira, de 29 anos, morador do município Redenção, no Estado do Pará, procurou o Portal Em Tempo, nesta quinta-feira (1º), em busca de ajuda para reencontrar os tios desaparecidos há 30 anos. De acordo com o sobrinho, Francisco Gilberto Pereira, de 55 anos, e Givaldo Pereira da Silva, de 57 anos, informaram que vieram morar no Amazonas e nunca mais deram notícias aos familiares.



“A última notícia que tivemos foi quando o Givaldo falou para a minha tia [Josefa Zenalba Pereira de Oliveira], por telefone, que estava indo morar em Manaus. Na época, ele morava no Rio de Janeiro e trabalhava em uma lanchonete. O meu tio Francisco, já estava no Amazonas, no município de Lábrea, trabalhando como autônomo. Desde então, eles sumiram”, contou Walisson.

Dona Josefa e Francisco, irmãos que moram no Pará | Foto: Divulgação/Família

“Meu pai, Francisco Favilval, de 52 anos, está com muitas saudades e os demais irmãos também. Por morarmos em outra cidade, as coisas ficam mais difíceis. Então, decidimos procurar a imprensa do Amazonas para, com muita fé, conseguir localizá-los”, explicou o representante comercial.



O sobrinho de Francisco e Givaldo pediu a colaboração da sociedade amazonense na divulgação dos nomes dos dois tios, junto com as imagens antigas dos desaparecidos (arquivos de família). Quem souber o paradeiro da dos irmãos, pode entrar em contato pelo telefone: (94) 99112-5254.

"Espero que a minha família possa reencontrá-los, e que logo todos possam se abraçar", finalizou Walisson.

