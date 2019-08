Casa de Maria atende mulheres vítimas de violência no interior do AM

Mulheres vítimas de violência no município de Itacoatiara contam com uma rede de serviços de atendimento especializado. Inaugurada há 45 dias, a Casa de Maria, projeto do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), oferece diariamente orientação, acolhimento e apoio a vítimas e seus familiares. O local é uma expansão dos serviços oferecidos pela Sejusc na capital.

A Casa de Maria, um espaço anexo a Delegacia Especializada com atendimento social e psicólogo, faz parte de uma parceria entre Sejusc, Prefeitura de Itacoatiara, Movimento de Mulheres Camponesas de Itacoatiara e Delegacia Especializada no município, com apoio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

Em menos de dois meses de funcionamento, a casa já atendeu 34 mulheres, residentes não só em Itacoatiara como também em outros municípios. De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, a casa foi primeiro modelo do projeto de expansão dos atendimentos a municípios do interior, que contarão com o Serviço de Apoio a Mulheres, Idosos e Crianças (Samic).

“É gratificante ver que o projeto já está dando resultados e mudando a vida de mulheres do interior. Estamos cumprindo a determinação do Governador Wilson Lima de atender efetivamente o público que tem dificuldade de acessar os serviços oferecidos na capital e levando até eles o atendimento”, reforça a titular da pasta. “A nossa proposta é que a Casa de Maria, no futuro, atenda também crianças e idosos, assim como os Samics, que pretendemos levar a diversos municípios”.

O local funciona em parceria com a sociedade civil, uma vez que representantes de movimentos sociais auxiliam na identificação de mulheres vítimas de violência no município e na educação da população. A coordenadora do Movimento de Mulheres Camponesas de Itacoatiara, Tânia Chantel, que auxilia também na coordenação do espaço, afirma que o trabalho integrado entre diversos serviços da Rede de Atendimento às Vítimas de Violência no município tem colaborado para a resolução de casos de violações de direitos.

“Para nós, o mais importante é tirar a mulher da situação de violência que ela sofre. A proximidade com a delegacia também é fundamental para articularmos a resolução dos casos de maneira efetiva”, afirma Tânia. “Ficamos felizes, principalmente, com o compromisso e seriedade com que o Governo está tendo com a vida e os problemas dessas pessoas”.

*Com informações da assessoria