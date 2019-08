Médico fica gravemente ferido durante capotamento na Ponte Rio Negro

Manaus - Um médico ficou gravemente ferido após o carro que ele estava capotar durante um acidente de trânsito, na manhã desta sexta-feira (2), na Ponte Phelippe Daou, mais conhecida como Ponte Rio Negro, por volta das 8h.

O médico estava em um veículo Prisma, de cor preta, e colidiu com um Fox cinza. Três pessoas que estavam no Fox ficaram com escoriações pelo corpo. Todas as vítimas foram encaminhadas para unidades hospitalares de Manaus.

De acordo com o policial Costa Andrade, da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), devido a pista molhada, o médico, que seguia para o distrito de Cacau Pirêra, perdeu o controle do carro e atingiu o veículo Fox, que estava na em direção à capital. "As pessoas que estavam no Fox estavam usando cinto de segurança ", frisou o policial.

Um agente de segurança, de 39 anos, responsável pelo patrulhamento da Ponte, afirmou que durante o acidente, o médico foi lançado para fora do veículo. "Acionamos a Cicom da área e o Corpo de Bombeiros. Graças a Deus, não teve vítimas fatais", disse a testemunha.