Fãs denunciam calote de produtora do show de Tainá Costa em Manaus

“Na noite do show, a cantora estava dentro de uma van na frente da casa de eventos esperando para entrar. Por volta das 04h da madrugada, ela ainda não tinha pisado ao palco e os fãs já estavam ficando exaltados | Foto: Divulgação/Rede Social da cantora

Manaus – O que era para ser uma noite de diversão está se tornando uma dor de cabeça para os fãs da cantora de funk Tainá Costa, que não se apresentou no último sábado (27), em um show marcado para acontecer na festa Vem do Rolê, por volta das 22h, na casa de show Via Sul Hall, no bairro do Japiim, Zona Sul de Manaus.



O técnico em eletrônica Janderson Santos procurou o Portal Em Tempo para denunciar a M2A Produtora, empresa organizadora do show. Segundo ele, não houve nenhuma comunicação com o público e nem ressarcimento do dinheiro pago pelo publico para a compra de ingresso.

“Na noite do show, a cantora estava dentro de uma van na frente da casa de eventos esperando para entrar. Por volta das 4h da madrugada, ela ainda não havia pisado no palco e os fãs já estavam ficando exaltados. Às 04h20 começaram a desligar a aparelhagem de som. Naquele momento, as pessoas começaram a jogar bebidas e latas para cima do palco. O proprietário do som subiu e anunciou que ele não tinha nada a ver com a situação e que não seria possível ocorrer o show mais esperado na noite”, contou Janderson.

Ainda segundo o homem, os fãs foram informados no local, que a produtora não havia conseguido arrecadar o valor cobrado pela cantora (Tainá Costa). Com a confusão, até a polícia esteve no local.

O denunciante informou também que um dia após o evento, domingo (28), procurou a empresa por meio de uma conta na rede social (Instagram). “Eu procurei para saber do ressarcimento, eles (M2A Produções) não deram retorno. Após uma tentativa frustrada de colocar um storie na página oficial, eles desativam a conta”, afirmou Janderson.

Outro lado:

O Portal Em Tempo tentou contato com a cantora Tainá Costa por meio da conta oficial do Instagram, mas até a publicação dessa matéria, a cantora não se pronunciou.

A empresa M2A Produções não foi localizada pela reportagem por meio do telefone XXXXX-2121 que consta nos banners de divulgação do evento. Um dos assessores contactados pela reportagem e que informou ter feito o trabalho de divulgação em redes sociais, não quis se pronunciar.