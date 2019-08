Equipe de resgate fala sobre possível queda de avião no Amazonas

Manaus - Careiro da Várzea - De acordo com o Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), não aconteceu nenhum acidente aéreo, na manhã desta sexta-feira (2), no município de Careiro da Várzea (distante 28 quilômetros de Manaus). Segundo o Dioa, um hidroavião de pequeno porte foi avistado pousando na água. A informação foi divulgada no início da tarde de hoje, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

A assessoria do CBMAM divulgou que as equipes não identificaram nenhuma aeronave no local. Ainda de acordo com a instituição, a aeronave não possuía prefixo e nem plano de voo.

Conforme o CBMAM, a informação da queda do avião de pequeno porte, divulgada mais cedo, não pode ser considerada uma "Fake News" (notícias falsas divulgadas principalmente nas redes sociais). “Às vezes ocorrem essas informações contraditórias. A pessoa avistou a aeronave, talvez leiga, imaginou que ela estava fazendo um pouso forçado na água. Até mesmo pelo fato daquela região não ser comum o pouso e decolagem de aeronaves”, informou o sargento Denis.

O CBMAM havia acionado apoio do DIOA para realizar um sobrevoo na região e confirmar a ocorrência, uma vez que não havia acesso imediato via terrestre ou fluvial no local indicado pelo solicitante via 190 e 193.

O caso

Hoje pela manhã, o CBMAM noticiou à imprensa que havia recebido, via Centro Integrado de Operação de Segurança (Ciops), um chamado para atender a uma ocorrência envolvendo a queda de uma aeronave no interior no Amazonas. No entanto, mais tarde, quando equipes dos órgãos de segurança do Estado sobrevoaram a região do possível acidente, não foi localizado indícios de queda de aeronave.

