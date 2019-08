Vídeo: 'novas ambulâncias vão melhorar serviço do Samu', diz prefeito

Assista a reportagem | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- As novas ambulâncias e totalmente equipadas para os atendimentos de urgência e emergência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram entregues pelo Prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto , nesta quinta-feira (1) e pretendem reduzir pela metade o tempo de respostas aos chamados da população.

As ambulâncias foram doadas pelo Ministério da Saúde à Prefeitura de Manaus. “É a maior entrega de ambulância de todos os tempos. Nós temos uma frota hoje respeitável, que vai ajudar a desestressar os ‘samuzeiros’, que vão poder atender efetivamente mais pessoas, vão salvar mais vidas, vão cumprir esse belíssimo trabalho, que me enternece, que mexe no meu coração, esse trabalho dos ‘samuzeiros’”, disse Arthur.



Hoje, são aproximadamente 150 atendimentos por dia que vinham sendo realizados pelas 14 ambulâncias em operação. Com a entrada da nova frota, os veículos mais antigos poderão entrar em rodízio para uma rigorosa manutenção. “Vai melhorar muito o serviço prestado pelo Samu, o ambiente de trabalho. São aproximadamente 150 atendimentos por dia, mas, com isso, a gente dobra a nossa frota e reduz pela metade o tempo de resposta, então é muito importante essa ação de hoje, para melhorar todo o atendimento à cidade de Manaus”, disse o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

Problemas com trotes no AM

De acordo com o diretor do Samu, Rui Abrahim, hoje o Samu recebe em média mil chamadas/dia. Mais de 20% dessas chamadas – aproximadamente 200/dia – são trotes. Entre 50% e 60% são chamadas que não se enquadram em atendimento por ambulância e outras recebem orientação por telefone. “Dessas mil chamadas, o Samu atende, efetivamente, em torno de 150/dia”, explica o diretor. “A população precisa entender que ambulância é para caso de urgência e emergência, existem situações que a pessoa precisa, sim, de atendimento médico, mas não precisa de ambulância.", explicou.

Para fazer o crivo dessas chamadas, existe na base do Samu o médico regulador, 24 horas, para fazer a triagem de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Mariana Rocha/ Tv Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira