Pesquisadores da Ufam desenvolvem asfalto alternativo para o Amazonas

Moradores do bairro Colônia Santo Antônio reclamam do perigo para quem trafega na rua | Foto: Lucas Silva

Manaus – Não é preciso andar muito em Manaus para encontrar buracos pelas ruas da cidade. Em alguns bairros, chega a haver mais crateras do que áreas trafegáveis. E, não há um ano, em que não se observa governo ou prefeitura em obras de asfaltamento na capital.

Segundo o professor e doutor do Laboratório de Pavimentação de Engenharia Civil da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Nilton de Souza Campelo, o problema não é falta de trabalho na área, mas sim como trabalho é feito, sem atender critérios básicos e sustentáveis para durabilidade da obra numa região chuvosa, como a amazônica.

Asfalto alternativo e ecológico na UFAM

Com o objetivo de propor alternativas à qualidade do asfalto em Manaus, um grupo de pesquisa em geotecnia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) realiza há mais de 21 anos uma pesquisa sobre o revestimento asfáltico das ruas e avenidas da capital. Os pesquisadores propõem um asfalto alternativo que apresenta maior durabilidade e não causa danos ao meio ambiente.

O grupo há seis anos encontrou uma solução que não prejudica o meio ambiente. A liga asfáltica pensada pelo grupo da Ufam é composta por cal, areia de Agregado Sintético de Argila Calcinada (ASAC) brita e o asfalto. A mistura teria uma durabilidade superior ao material que é utilizado hoje.

Para o professor da Ufam, Nilton de Souza, a massa poderia ser melhorada com aquisição de mais um componente, o que já faria diferença na qualidade e durabilidade do asfalto na região amazônica.

"Em Manaus temos ausência do material pedrado. O melhor material seria o Concreto Asfáltico Usinado a Quente (AUQ), mas utilizamos, geralmente, nas vias da periferia da cidade a composição de Areia e Asfalto Usinado a Quente (AAUQ). Para melhorarmos a questão teríamos que colocar agregado graúdo, como pedra britada. Isso não resolveria o problema como um todo para a cidade, mas faria com que a vida útil do pavimento fosse maior, o problema para executarmos essa solução é que esbarramos no custo", disse.

Por que o asfaltamento em Manaus não dura?

A questão há tempos é alvo de pesquisas por parte do Departamento de Solos da Ufam, que constatou que a recapeação das vias de Manaus precisa ter quatro camadas. Como tal trabalho não é feito, ocorre a baixa durabilidade do asfalto, já que a base é deficiente.

Segundo o professor Nilton de Souza, o material utilizado pelas construtoras que executam as obras não é o grande problema, mas sim a execução do serviço. "Na verdade, o problema está mais na execução do que na qualidade do material. Com a operação tapa-buraco, o que observamos é que não são respeitadas técnicas básicas para acabar com as 'panelas', que são popularmente chamadas de buracos. "Essas panelas têm uma forma arredondada. Na correção é preciso fazer um recorte retangular por fora do buraco, retirar o material que está saturado e mexer na base. Por último, adiciona-se a imprimação, joga-se a massa asfáltica e finaliza-se com o rolo compactador", afirma o especialista.



O professor afirma ainda que há outros fatores para a baixa durabilidade do asfalto, pois é necessário observar aspectos geológicos, climatológicos, de execução, drenagem e de material. "Nós temos um sério problema de drenagem. O lixo faz com que a água fique represada na superfície e se ela descer para a base vai ficar saturada. A água não é 'amiga' do pavimento asfáltico, por isso não adianta ter uma boa pavimentação sem uma drenagem", disse o professor.

Ruas esburacadas

A equipe do EM TEMPO visitou duas ruas de Manaus no dia 15 de julho deste ano para constatar os problemas no asfalto denunciado por moradores. Na rua Almirante Barroso, no bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus, a reportagem mediu os buracos da rua e verificou que as aberturas no chão medem mais de dois metros de largura, de uma rua com cerca de sete metros de comprimento.

A Rua Almirante Barroso, no bairro Colônia Santo Antônio, tem buracos com mais de dois metros | Foto: Lucas Silva

A principal reclamação dos moradores da rua é o perigo dos buracos que já chegaram a causar acidentes em idosos e crianças. Uma moradora da rua, que preferiu não se identificar,afirmou que a construtora contratada para as obras só passou na avenida principal, deixando as ruas laterais sem recapeamento.

Já na rua Egito, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte da capital, a situação é ainda mais precária. Sem asfalto e com esgoto a céu aberto, os moradores convivem de perto com risco de doenças e acidentes. Segundo a dona de casa Ingrid de Assis, existem mais crateras do que espaços trafegáveis.

No bairro Cidade de Deus, as ruas não possuem asfalto e nem tratamento de esgoto | Foto: Lucas Silva

“Desde a época da invasão, em 2013, nunca teve ninguém passou por aqui para asfaltar a rua ou ajeitar o esgoto. A única coisa que eles fizeram foi colocar a iluminação. As crianças são as que mais se acidentam com os buracos e com a água, que causa micose e coceira.”, afirma a moradora.



Asfalto de 'melhor qualidade'

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), a Prefeitura de Manaus utiliza o Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ), material com maior qualidade e durabilidade, nas obras de asfaltamento da cidade.

Ainda de acordo com a Seminf, a Prefeitura executa, em média, 300 mil metros quadrados, o que corresponde a 800 ruas, por mês, aproximadamente.

'O serviço não é bem feito'



O professor da Ufam relata ainda que o trabalho executado em Manaus apresenta falhas nas etapas. "Se o buraco estiver com água, é preciso receber drenagem. As vezes a construtora joga o revestimento asfáltico e nem passa o rolo compactador. Então, por mais que a massa seja de qualidade, o serviço não é bem feito, por isso não é duradouro. Temos algumas ruas de periferia, fora as vias principais, que realmente o problema é de base. A passagem de veículos pesados como caminhões de lixo e de refrigerantes, por exemplo, faz com que o revestimento afunde", afirma.

Programação de obras

Sobre as ruas visitadas pela equipe do EM TEMPO, a Seminf informou que as equipes da Prefeitura de Manaus estão atuando na área do bairro Cidade de Deus, atualmente com serviços de tapa-buracos nas ruas Andorinha e Curió e implantação de tubulação subterrânea no Beco da Paz.

Já na comunidade Colônia Santo Antônio, as atividades estão concentradas nas ruas São Lucas e Xinin, com serviços de tapa-buracos e implantação de tubulação subterrânea, simultaneamente.

A secretaria informou ainda que a rua Egito, visitada pela equipe do EM TEMPO, está na lista da programação de obras encaminhada ao distrito responsável para receber avaliação.

A Seminf informou que rua José do Egito irá receber a avaliação da Prefeitura | Foto: Lucas Silva

Pelo menos R$ 51 milhões para as obras de recapeamento



Em maio, a Prefeitura de Manaus informou que iniciou a primeira etapa do programa de Requalificação Urbana e Viária, o “Requalifica”, que leva obras de recapeamento para mais de 90 quilômetros da malha viária da capital. São, segundo a Seminf, 168 vias de Manaus que estão previstas para receberem nova pavimentação nesta primeira etapa. O programa, dividido em quatro lotes, recebeu o total de quase R$ 51 milhões para as obras.

Os trabalhos, hoje, concentram-se nos bairros Educandos, ruas Inocêncio Araújo e Vista Alegre; Cidade Nova, ruas 100 e 121; Lírio do Vale, na rua Marginal e bairro Mutirão, com obras nas ruas 27 e Perimetral Norte. A primeira etapa foi no valor de R$ 11,7 milhões corresponde ao recapeamento de 50 vias da Zona Oeste e Centro-Oeste da capital, principalmente nos bairros Vila da Prata, Santo Antônio, Alvorada, Lírio do Vale e Nova Esperança.

Já o segundo lote recebeu o valor de R$ 13,5 milhões e irá contemplar 54 vias da Zona Norte entre os bairros Cidade de Deus, Santa Etelvina, Monte das Oliveiras e Cidade Nova.

A Prefeitura de Manaus iniciou em maio de 2019 as obras de recapeamento em mais de 168 vias da capital | Foto: Diego Caja

No lote 3, os principais bairros da zona Leste como Novo Aleixo, Coroado, conjunto Tiradentes, Tancredo Neves e Grande Vitória receberão recapeamento. O orçamento previsto é de R$ 13,4 milhões para as 38 vias da zona.



Nas Zonas Sul e Centro-Sul, que correspondem ao lote 4, serão 26 vias alcançadas no cronograma de serviços nos bairros da União, Parque 10 de Novembro, conjunto Eldorado, Educandos e mais quatro localidades. Os recursos para essa área são de R$ 12 milhões.