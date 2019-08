Universitários arrecadam alimentos para animais do Tropical Hotel

Estudantes de medicina veterinária se mobilizaram nesta sexta-feira (2) para realizar a coleta de alimentos que vão ser destinadas aos animais do zoológico do Tropical Hotel | Foto: Leonardo Mota





Manaus - Estudantes de medicina veterinária se mobilizaram, nesta sexta-feira (2), para realizar a coleta de alimentos, que vão ser destinadas aos animais do zoológico do Tropical Hotel, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. As doações ocorrem até às 18h, durante o 1º Simpósio do Grupo de Estudos de Animais Selvagens do Amazonas (1º SIMGEAS-AM), realizado hoje na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

De acordo com uma das organizadoras do simpósio, a acadêmica Ester Moraes, até o momento o Grupo de Estudos de Animais Selvagens do Amazonas (Geas-AM) foi a única organização a entrar em contato com os responsáveis pelo hotel e obter autorização para o armazenamento dos alimentos.

Aproximadamente 200 espécies catalogadas vivem no local, entre peixes, aves, onças e tartarugas | Foto: Leonardo Mota

“Os responsáveis pelo hotel confirmaram que os animais estão sendo bem tratados e recebem assistência veterinária. Eles confiaram no Geas para a realização dessa ação, para conter desperdícios”, frisou a estudante.



O Tropica Hotel encerrou as atividades devido à falta de energia elétrica, por conta de dívidas com a companhia de energia no dia 12 de maio deste ano. Com a queda de arrecadação, os animais obtêm alimentos mediante doações. Aproximadamente 200 espécies catalogadas vivem no local, entre peixes, aves, onças e tartarugas.

Os responsáveis do espaço afirmaram que o local está aberto para visitas, diariamente, das 9h às 17h, com contribuição simbólica de R$ 10, que será investida na compra de alimentos. As espécies do local consomem, diariamente, aproximadamente 10 quilos de alimentos. A assessoria confirmou que as espécies recebem atendimento de uma equipe composta por um veterinário, um biólogo, além de oito tratadores.

Hotel Tropical sem energia elétrica | Foto: Leonardo Mota

O I SIMGEAS-AM



O evento é organizado por estudantes de medicina veterinária de várias instituições de ensino superior de Manaus, desde a última quinta-feira (2) na Ufam, sob a coordenação de veterinários atuantes na área. O Simpósio conta com palestras e mesas redondas sobre temas relacionados aos animais e ao meio ambiente.