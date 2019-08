Após divulgação no Em Tempo, família localiza desaparecidos no AM

Internautas se mobilizaram em uma corrente do bem e conseguiram encontrar os irmãos desaparecidos | Foto: Divulgação

Manaus - Em menos de 24h, após o Portal Em Tempo noticiar, na quinta-feira (1º), que uma família do Estado do Pará buscava informações sobre o paradeiro de dois desaparecidos há 30 anos , no Amazonas, internautas de toda a Manaus se mobilizaram e conseguiram encontrar os irmãos Givaldo Pereira da Silva, de 57 anos, e Francisco Gilberto Pereira - este último morando em Tapauá (município distante 759 quilômetros de Manaus.



De acordo com Walison de Souza, de 29 anos, sobrinho da dupla, a emoção tomou conta de todos os familiares, que moram no estado vizinho. “Não imaginávamos que seria assim tão rápido. Consegui falar com o meu tio Givaldo por telefone, que está morando no bairro Campo Sales [na Zona Oeste de Manaus]. Um rapaz viu a publicação no Facebook do Portal Em Tempo e comentou dizendo que ele era amigo da mãe dele. Assim que eu li, entrei em contato com ele e conseguiu o telefone do meu tio. Estamos muito felizes!”, contou Souza.

A reportagem conseguiu conversar com Givaldo, por telefone. Na ocasião, ele avaliou o ato de poder falar novamente com os familiares como um "prêmio da loteria". “Graças a Deus agora está tudo ótimo. Melhorou mais porque ganhei esse prêmio da Mega-Sena por ter encontrado a minha família novamente”, disse Gilvado, que atualmente trabalha como cozinheiro.

“Ontem mesmo liguei para o meu irmão Gilberto, que mora no município de Tapauá. Ele também já falou com o nosso irmão Francisco, que mora no Pará. Estamos todos muito agradecidos”, concluiu o cozinheiro.

