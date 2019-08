Show de lutas de atletas do MMA promete agitar Manaus

Segundo o organizador Márcio Pontes, o evento é destinado a um público selecionadíssimo | Foto: Divulgação

Manaus - Um show de lutas de MMA e K-1. No dia 10 de agosto, a partir das 20h, o Centro de Treinamento do professor Márcio Pontes (CT MPBJJ/Nova União) – na Avenida Pedro Teixeira, no Dom Pedro -, recebe o evento Samurai da Selva/Open Extreme Manaus.



Segundo o organizador Márcio Pontes, o evento é destinado a um público selecionadíssimo. São apenas 100 ingressos disponíveis, com investimento de R$ 100 por pessoa.

“É um formato diferente, pois são dois eventos numa noite e quem comprar o ingresso terá direito a Open Bar, com um Buffet de frios e bebidas liberadas”, explicou o idealizador do projeto.

O Samurai da Selva é uma organização de peso no Estado. De acordo com Márcio Pontes, essa será a quinta edição do evento e por ele já passaram lutadores de renome internacional, como Allan Nuguette (UFC), Dileno Lopes (ex-TUF e UFC) e Alexandre Capitão (ex-campeão do Jungle Fight e atualmente lutando nos EUA).

Combates de MMA

O card do Samurai da Selva 5 prevê três combates de MMA, destaque para a luta principal entre André “Batata” Leocádio e Jackson Velasco, valendo pela categoria meio médio (até 77 kg). Os outros combates da edição serão Lucas Ananias x Guilherme Oliveira (pena até 66 kg) e Emanuel Nery x Erismar Souza (palha até 52 kg).

Luta em pé

Já o Open Extreme Manaus terá 10 combates de K-1, ou seja, de luta em pé, com regras específicas. Os combates dessa categoria são Rubens Benzecry x Robson Z (até 66 kg), Eduardo Matute x Eduardo Felipe (até 77 kg), Eduardo Dentista x Cristiano Thai (até 84 kg), Elson Brito x Abrahão do Carmo (até 88 kg), Júlio Thai x Oberlan Silva (defesa de cinturão até 66 kg), Mata Boi x Wellington Júnior (defesa de cinturão até 57 kg), Bruninha Lemos x Fabiana Silva (defesa de cinturão feminino até 48 kg), Hebert Sampaio x Zairo Garcia (até 75 kg) e Ana Letícia x Stefanny (até 60 kg).

*Com informações da Assessoria