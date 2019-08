Polícia Militar inicia projeto “Escoteiro Pacificador” com crianças

Manaus- Com o intuito de desenvolver habilidades físicas, intelectuais e sociais de crianças e adolescentes, além de implantar uma rotina baseada na ética e lealdade, o Comando de Policiamento da zona Leste (CPA Leste), da Polícia Militar do Amazonas , em parceria com Escoteiros do Brasil, seção Amazonas, implantaram o projeto “Escoteiro Pacificador” na Escola Municipal Madre Tereza de Calcutá, localizada no bairro Nova Floresta, Zona Leste de Manaus. Aproximadamente 40 crianças e adolescentes, com idades entre 6 e 14 anos, participam da iniciativa.

Durante as atividades, que ocorrem sempre nas manhãs de sábado, os meninos e meninas recebem instruções cívicas, como respeito à bandeira nacional, cantam o hino e jogam futebol. De acordo com o coordenador técnico do projeto, cabo Fabrison Lima, o “Escoteiro Pacificador” foi implantado há quatro meses para dar um sentido construtivo ao tempo ocioso das crianças.

“O programa é desenvolvido em parceria e por meio de toda a pedagogia do movimento escoteiro. Praticamos com os jovens a questão da cidadania, o respeito para com o próximo, tudo com o intuito de formar bons cidadãos, além de aproximar a Polícia Militar das crianças e adolescentes”, salientou.

Chefe dos escoteiros, Paulo França explica que o movimento existe desde 1907 com a missão de contribuir com a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis.

“Nós escolhemos essa área pois a zona leste é um local onde existem vários grupos de vulneráveis. São crianças e jovens que, se não tiverem com o que ocupar, ficam sob risco de serem cooptadas pela criminalidade. Para impedir isso, a gente trouxe e aplica o programa em conjunto com o CPA Leste”, disse.

Para o estudante Tamar Neto, 13, o “Escoteiro Pacificador” é uma forma de estar ao lado de amigos, ter um tempo de diversão praticando atividades físicas e aprender coisas novas. “Essas atividades que nós participamos ajudam em nossa relação com a pátria, com Deus e com o próximo. Elas nos ajudam a nos tornarmos pessoas melhores”, falou.

