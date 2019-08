Vídeo: governadores da Amazônia legal discutem propostas para a região

| Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- O governador Wilson Lima e os governadores do Acre, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Roraima, Pará, Rondônia e Tocantins, além de secretários de Estado e técnicos de Governo, participam do 18° Fórum de Governadores da Amazônia Legal nesta sexta-feira (2) em Palmas, capital do Tocantins, para discutir propostas a serem implantadas na região.

No evento, os governadores vão debater o papel, a importância e as oportunidades para o desenvolvimento sustentável da região. O alinhamento do planejamento estratégico do Consórcio Interestadual da Amazônia Legal é pauta este segundo semestre.

Na delegação do Amazonas estão nas discussões Rodrigos Tobias (Susam), Luiz Castro (Seduc) , Eduardo Taveira (Sema), Louismar Bonates (SSP-AM) e Daniela Assayag (Secom) e Jorio Veiga (Seplancti).

“É mais uma importante oportunidade de nós, governadores, discutirmos os assuntos de interesse dos estados. Nós estamos cada vez mais unidos em defesa do desenvolvimento da nossa região”, disse o governador Wilson Lima.

Sobre o Fórum de Governadores da Amazônia Legal

Criado em 2008, o fórum dos governadores busca reforçar políticas publicas e econômicas para a região amazônica. Além de todos os estados da região norte, maranhão e mato grosso também integram o colegiado. O secretário de educação do amazonas trouxe ao fórum propostas para elevar a qualidade do ensino nos estados-membro do fórum.

Ao final de cada encontro, os governadores elaboram uma carta contendo as principais demandas comuns a todos os estado que é levada à sociedade civil e aos Poderes constituídos.

Políticas de segurança pública também está em pauta. Com o objetivo de reforçar a cooperação entre os membros da Amazônia Legal.

Programação

Nesta sexta-feira (2), os chefes de Estado serão recepcionados pelo governador do Tocantins, Mauro Carlesse, durante um café da manhã no Palácio Araguaia, em Palmas. Em seguida, eles fazem a 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral do Consórcio Amazônia Legal, com a presença dos Conselheiros, onde serão tratados assuntos internos e deliberações da pauta do conselho de administração e câmaras setoriais.

Os governadores também vão reunir com conselheiros e representantes da Cooperação Internacional e, em seguida, anunciam as deliberações da Assembleia Geral, apresentam o Planejamento Estratégico e assinam a Carta de Palmas.

