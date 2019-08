Seinfra realiza obras de recuperação na malha viária de Uarini

Manaus- O município de Uarini, na calha do Médio Amazonas, terá mais de 15 quilômetros de ruas e avenidas revitalizadas com a retomada das obras do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

Estão em andamento serviços de terraplanagem e pavimentação com tapa buracos e recapeamento com a aplicação de revestimento asfáltico do tipo CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente).

A empresa responsável está utilizando uma patrulha completa para a realização dessa obra, ocasionando a geração de cerca de 110 empregos diretos e indiretos no município, que é conhecido pela produção e exportação da farinha de mandioca do tipo ovinha.

“Nós estamos seguindo a determinação do governador Wilson Lima de promover a recuperação do sistema viário de todos os municípios, e, em Uarini, não seria diferente, até pela sua importância econômica, em função da produção de uma farinha de alta qualidade, tipo exportação, que abastece não apenas o mercado local, como também o de outros estados”, destacou o secretário de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima.

Interior

Nesse primeiro semestre, todas as calhas do interior do Estado já contam com algum tipo de obra de infraestrutura. Os trabalhos de retomadas das obras registraram a geração de cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos.

“Com as obras em execução no Estado, a geração de emprego vem junto para ajudar na economia e garantir mais qualidade de vida para as pessoas. Nesse segundo semestre, o volume de obras deve aumentar, tendo em vista o nosso verão que facilita e muito os trabalhos”, completou Carlos Henrique Lima.

*Com informações da assessoria