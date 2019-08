UEA abre inscrições para Vestibular e SIS 2019

O Cartão de Confirmação do candidato estará disponível no dia 4 de outubro, no site da UEA | Foto: Reprodução

Manaus - Inicia na segunda-feira (05), o período de inscrições para o Vestibular e Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2019, acesso 2020 da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Até o próximo dia 30, os candidatos poderão realizar as inscrições no portal da instituição (www.uea.edu.br) . A Taxa de Inscrição do Vestibular é R$ 100 e do SIS R$ 70.

O período para o pagamento do boleto bancário será de 5 de agosto a 2 de setembro, mas para ter validade de pagamento, a impressão do boleto só poderá ser realizada também até dia 30 de agosto.

Ao todo, serão ofertados 37 cursos e 3.379 vagas, incluindo 195 para alunos indígenas e 307 para Pessoa com Deficiência (PcD). Para o Vestibular são oferecidas 1.727 vagas, sendo 1.130 vagas para a capital e 597 vagas para o interior. O SIS dispõe de 1.150 vagas, sendo 752 vagas para a capital e 398 para o interior.

Provas

As provas do Vestibular de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos e Redação acontecerão nos dias 27 e 28 de outubro, respectivamente, com início às 13h e fechamento dos portões às 12h50, horário de Manaus.

As provas do SIS ocorrerão no dia 29 de outubro, com início às 13h e fechamento dos portões às 12h50, horário de Manaus. O Cartão de Confirmação do candidato estará disponível no dia 4 de outubro, no site da UEA.

Provas de habilidades específicas

A prova de habilidade específica, para os Cursos de Teatro, Dança e Música acontecerá no dia 15 de setembro. As provas serão realizadas exclusivamente em Manaus. A divulgação do resultado final ocorrerá no dia 17 de dezembro de 2019.

*Com informações da assessoria