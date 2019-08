Produção de melancia em Manicoré terá safra de 600 mil frutos

Em Manicoré, produtores rurais das comunidades Monte das Oliveiras e Liberdade realizam a colheita da primeira safra de melancia. O município é considerado o principal produtor do fruto no Amazonas com uma produção anual de mais de 4 milhões de frutos, conforme levantamento de dados do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) em 2018.

De acordo com o gerente do Idam em Manicoré, Rigoney Nascimento, a previsão é que a colheita se estenda até o dia 30 de agosto. “Até o momento, mais de 150 mil melancias já foram colhidas nessas duas comunidades. A estimativa é que ao final desta safra a produção totalize cerca de 600 mil frutos”, destacou.

Atualmente, o município conta com mais de 600 produtores rurais e agricultores familiares atuando na atividade com orientações técnicas do Idam. “O Instituto assiste diretamente essas famílias rurais com visitas aos plantios para garantir a qualidade dos frutos, que hoje são comercializados em feiras, mercados locais e na capital Manaus”, disse Rigoney.

O cultivo da melancia pode ser realizado em áreas de várzea no período de julho a novembro e em áreas de terra firme durante o ano todo, desde que disponha de irrigação (técnica utilizada na agricultura).

Além do município de Manicoré, também são considerados principais produtores de melancia os municípios de Manacapuru, Coari, Iranduba, Lábrea, Manaquiri e Eirunepé.

Escoamento da Produção

Atualmente, os produtores de melancia da região contam com sete tratores agrícolas para o escoamento da produção. Os veículos foram adquiridos por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) na modalidade Mais Alimentos, e beneficiam um total de 70 famílias rurais divididas em sete grupos.

O Pronaf Mais Alimentos é um programa de financiamento destinado a agricultores e produtores rurais para investimento em estruturas de produção e serviços. Existem duas formas de concessão de crédito, a individual e a coletiva. Em Manicoré, o projeto elaborado pelo Idam para aquisição dos sete tratores foi na modalidade coletiva.

