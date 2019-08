Seap forma primeira turma do curso de panificação

Manaus - Os reeducandos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no Km 08 da BR-174 (Manaus-Boa Vista), receberam nesta sexta-feira (02) o certificado de conclusão do curso de panificação. A primeira turma do projeto “Pão que Liberta”, criado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), contou com a participação de 28 internos.

O curso teve aulas práticas e teóricas, com duração de 100 horas, de segunda a sexta-feira, com 4 horas de aula por dia. O instrutor Fábio Coloia disse que os internos receberam instruções sobre os insumos usados no preparo dos pães, além de ensinamentos sobre custos, higiene, segurança do trabalho e outros.

“O projeto habilita tanto para produzir quanto para empreender. Eles estão capacitados para entrar no mercado de trabalho ou abrir o próprio negócio”, afirmou o instrutor.

Durante a entrega dos certificados, o secretário-executivo adjunto da Seap, tenente-coronel André Luiz Barros Gioia, elogiou o empenho e a dedicação dos reeducandos durante as aulas práticas.

“A Seap está oferecendo vários cursos de capacitação para ajudá-los no retorno à sociedade. Enquanto estiverem dentro do presídio, vão fazer parte da equipe para que possamos reduzir custos do sistema prisional”, comentou ele.

Cerca de 5 mil pães são produzidos diariamente dentro do Compaj, o suficiente para atender toda a unidade. Os equipamentos da padaria foram adquiridos com recursos do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e estavam parados desde 2013.

“Colocamos o projeto em prática, e muitos reeducandos terão a oportunidade de se qualificar e aprender uma profissão”, disse Gioia.

O projeto “Pão que liberta” contou com a parceria do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). A panificadora do Compaj foi inaugurada no dia 10 de junho, pelo governador Wilson Lima e pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.

O diretor do Compaj, Robert Barreto, anunciou que as aulas para a segunda turma do curso de panificação começam na próxima segunda-feira (05).

*Com informações da assessoria