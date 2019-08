Susam realiza capacitação para servidores sobre sistema e-Sus

Manaus- A Secretaria de Estado de Saúde ( Susam ) realizará, nos dias 7, 8 e 9 de agosto, o curso de atualização para Implantação e Uso do Sistema de Informação e-SUS, na plataforma Prontuário Eletrônico do Cidadão PEC, para profissionais das áreas técnicas do Departamento de Atenção Básica e Ações Estratégicas (Dabe), Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) e Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas (Cosemes). O curso será ministrado por técnicos do Ministério da Saúde.

Os profissionais serão capacitados sobre as novas fases de atualização do sistema de informação da plataforma, com o objetivo de melhorar a informatização dos processos das equipes de trabalho e garantir os fluxos de informações, além de aperfeiçoar a gestão e os serviços da rede de atenção à saúde.

Ao todo, 40 profissionais participam da capacitação que terá duração de 30 horas e acontecerá no laboratório de informática da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Amazonas (EEM-UFAM), localizada na rua Teresina, 495, Adrianópolis.

A programação do curso está dividida em três módulos, conteúdo como princípios básicos do e-SUS, legislação, redes de informação, funcionalidades do e-SUS/AB – PEC e conceitos e usabilidade do software. As aulas acontecem na quarta-feira (7), das 14h às 17h, na quinta-feira (8) e sexta-feira (9) das 8h às 12h e das 14h às 17h.

O e-SUS - O sistema e-SUS foi implantado pelo Ministério da Saúde como estratégia para desenvolvimento, reestruturação e integração dos prontuários eletrônicos dos pacientes, que permite um registro da situação de saúde individualizado por meio do Cartão Nacional de Saúde.

*Com informações da assessoria