Vídeo: caminhão tomba e atinge casa e padaria no Nova Vitória

Manaus - Moradores da rua Hibisco, no bairro Nova Vitória, Zona Leste de Manaus, levaram um susto na manhã deste sábado (3). Um caminhão com 40 metros cúbicos de carvão tombou na via, por volta das 8h. O teto do veículo abriu e a carga caiu. A fachada de uma padaria e uma residência foram atingidas.

Três ocupantes do caminhão ficaram presos dentro do veículo e foram retirados pelo para-brisas com a ajuda de moradores. O motorista foi levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Coroado com a pressão alterada.

Os outros dois passageiros passam bem. Segundo relatos de moradores, o balão do freio do caminhão estourou, fazendo com que o condutor perdesse o controle em uma ladeira.

O Batalhão Ambiental esteve no local para fiscalizar a origem e documentação do carvão transportado. O dono da carga, identificado como Genesis dos Santos, afirmou que o caminhão está legalizado e vai ressarcir todos os prejuízos causados no acidente.

