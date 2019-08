Motorista dorme ao volante e invade condomínio em Manaus

Na manhã desde sábado (3), um motorista dormiu ao volante e bateu na fachada de um condomínio de luxo, localizado na avenida Professor Nilton Lins, no Parque das Laranjeiras. O fato aconteceu por volta de 6h.

De acordo com testemunhas, o motorista não apresentava sinais de embriaguez quando saiu do veículo. Ele afirmou que tinha acabado de sair do trabalho e teria dormido ao volante. O condutor não ficou ferido.

O carro ficou parcialmente destruído | Foto: Divulgação

O veículo ficou parcialmente destruído e removido do local por um guincho particular.

Outro acidente