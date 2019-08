Procuradoria aciona justiça contra paralisações de cirurgiões no AM

Manaus - A Procuradoria Geral do Estado (PGE) voltou a acionar a Justiça, nesta sexta-feira (2), contra a ameaça do Instituto de Cirurgiões do Estado do Amazonas (Icea) de paralisar serviços nas unidades da rede estadual de saúde. A PGE se baseia no fato de que já existe uma liminar na 2ª Vara da Fazenda Pública, de maio desse ano, proibindo a paralisação.

A decisão do Icea foi comunicada à Secretaria de Estado de Saúde (Susam) na última quarta-feira (31) , mas como já há um impedimento legal para o ato, a secretaria e a PGE entendem que o Icea contraria a decisão judicial e aguardam um novo posicionamento da Justiça.

Na ação de maio, o juiz estipula multa diária de R$ 200 mil reais, até o limite de 20 dias multa, a ser arcada pelo presidente José Francisco dos Santos e os plantonistas faltantes, mantendo as unidades de saúde em plena atividade para o atendimento regular da população, assim como se abstendo de praticar qualquer ato de embaraço ao funcionamento desses órgãos.

A decisão em caráter de urgência define, além da multa, detenção de 15 dias a 6 meses. No despacho, é argumentado que uma paralisação dos cirurgiões causaria graves prejuízos à prestação de serviços de saúde.

Pagamentos

A Susam reitera que os pagamentos do ano corrente estão sendo feitos com regularidade ao Icea e que a empresa também recebeu em 2019 duas competências de 2018, conforme acordo firmado no início do ano. As despesa relativas ao período 2016-2018 ainda serão auditadas e pactuadas entre a Sefaz, PGE e Controladoria Geral do Estado.

No total, os pagamentos feitos este ano ao Icea somam R$ 25,1 milhões. O pagamento pendente desse ano é referente aos serviços prestados em maio no valor de R$ 4 milhões. A previsão é de que seja efetuado nos próximos dias, dentro do prazo previsto em lei.

A secretaria diz ainda que o Icea não pode alegar atraso de cinco meses , pois os pagamentos de junho começaram a ser faturados em julho - novamente, dentro do prazo legal.

Dívida herdada

A Susam reconhece o direito da empresa de receber pelos atrasados de exercícios anteriores, mas alega não dispor de recursos para pagar os valores da dívida herdada, que no início do ano somava R$ 1,1 bilhão.

De acordo com a secretaria, o orçamento destinado pelo governo passado para a saúde em 2019 é de R$ 2,4 bilhões. Mas para atender a necessidade orçamentária desse ano o valor já ultrapassa R$ 3 bilhões, sendo impossível para o atual governo quitar as dívidas acumuladas nos três últimos anos.

Valores pagos ao ICEA/ICEAM em 2019**

01/02/2019 R$ 2.783.692,00

04/02/2019 R$ 92.763,18

04/02/2019 R$ 92.763,18

04/02/2019 R$ 64.510,43

05/02/2019 R$ 1.193.010,85

06/02/2019 R$ 57.862,02

08/02/2019 R$ 25.341,03

15/02/2019 R$ 92.763,18

15/02/2019 R$ 143.336,25

15/02/2019 R$ 62.775,00

14/03/2019 R$ 28.252,75

08/03/2019 R$ 4.105.754,21

05/04/2019 R$ 2.544.255,67

10/04/2019 R$ 1.189.342,04

17/04/2019 R$ 199.462,50

25/04/2019 R$ 4.101.879,20

25/04/2019 R$ 87.330,10

15/05/2019 R$ 4.142.477,98

19/06/2019 R$ 4.018.677,65

15/07/2019 R$ 83.209,99

Total: R$ 25.109.459,21

* Com informações da assessoria

** Dados do Portal da Transparência