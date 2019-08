Biblioteca Móvel contempla 700 pessoas em Manaus e Itacoatiara

Biblioteca é um micro-ônibus transformado em espaço para leitura com acervo de 600 livros | Foto: Elisson Lima/IPAAM

Manaus - Pelo menos 700 pessoas passaram pela Biblioteca Móvel “Juscelino Batista” no primeiro semestre deste ano, segundo o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam). As ações foram concentradas nos municípios de Manaus e Itacoatiara, mas neste segundo semestre outros municípios irão receber a biblioteca.

O diretor-presidente do Ipaam, Juliano Valente, explica que a biblioteca é um micro-ônibus transformado em espaço para leitura e que podem ser realizadas consultas a um acervo que reúne 600 exemplares de livros sobre meio ambiente e temas relacionados à Amazônia e ao Amazonas.

Para a técnica do Núcleo de Educação Ambiental do Ipaam, Vandete da Rocha, o público de 700 pessoas pode aprender um pouco mais sobre o meio ambiente. “Nós levamos a biblioteca como uma forma mais prática de mostrar para essas pessoas a importância de se preservar o meio ambiente e de que forma podemos fazer isso”, disse.

Educação ambiental é o foco da biblioteca móvel | Foto: Elisson Lima/IPAAM

Segundo semestre

Durante este sábado (3), a Biblioteca Móvel do Ipaam “Juscelino Batista” iniciou os trabalhos, para o segundo semestre do ano, na Escola Estadual Agnello Bittencourt, localizada no bairro Santo Agostinho. Crianças, adolescentes e as famílias puderam conhecer um pouco mais sobre resíduos sólidos e horta compostagem com o técnico do Núcleo de Educação Ambiental do Ipaam, Elisson Lima.

“Os resíduos sólidos são desafios, vamos trabalhar com a comunidade mostrando maneiras de reaproveitamento. Com isso, eles irão conseguir gerar alimentos saudáveis e contribuir para a diminuição dos resíduos orgânicos que são encaminhados para o aterro”, explicou Elisson.

Toda programação do Ipaam realizada na biblioteca é acompanhada de uma equipe técnica de educação ambiental que recebe, durante essas visitas, professores e alunos para palestras e oficinas de leituras.

Todos os pedidos de solicitação da Biblioteca Móvel precisam ser feitos por meio de ofícios. Para mais informações: (92) 2123-6755.

*com informações da assessoria