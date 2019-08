Vídeo: agente da Umanizzare morre em acidente de trânsito em Manaus

Acidente foi neste domingo | Foto: Reprodução

Manaus - Na tarde deste domingo (4), um homem, identificado como Evandro Teixeira Silva, morreu após um incidente envolvendo a moto que dirigia com um veículo da marca Chevrolet, na avenida 7 de maio, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. Segundo um crachá com a vítima, o homem era funcionário da Umanizzare - empresa que foi có-gestora de unidades prisionais no Amazonas.

De acordo com testemunhas, o motorista do carro ao abrir a porta, após estacionar, acabou surpreendendo Evandro, que não teve reação após tentar desviar do veículo, vindo a perder o controle da moto e colidindo metros a frente.

O acidente

Ainda de acordo com testemunhas, o motociclista trafegava em "média velocidade" no momento do acidente, o que poderia ter contribuído para que não conseguisse desviar do carro.

Segundo os moradores da área, o motociclista morreu na hora, mesmo com o uso do capacete, devido a força do impacto da batida, com o mesmo rolando por vários metros após o acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para a ocorrência e constatou a morte. Além disso, o proprietário do veículo, identificado como Thiago Felipe Soares Mendes, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada no bairro Campos Salles, pois, com o impacto da batida, acabou machucando a mão.

Uma equipe da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para o local. De acordo com o sargento Sérgio Aguiar, é necessária uma maior apuração para precisar de fato o que ocorreu. “O acidente ocorreu por volta do meio-dia, e quando chegamos, o Samu já havia constatado o óbito. Não sabemos se ele estava alcoolizado, cabe aos peritos essa informação”, explicou.

O sargento confirmou que a vítima era funcionária da Umanizzare. "De fato, era da Umanizzare, com seus colegas de trabalho chegando ao local pouco tempo depois, aguardando a família da vítima também”, finalizou.

Edição: Isac Sharlon

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista o vídeo | Autor: Alex Costa/ TV Em Tempo