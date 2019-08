Vídeo: ‘Hora do Mamaço’ alerta sobre importância da amamentação

Campanha tem como tema “Empoderar mães e pais, favorecer a amamentação” | Foto: Márcio James / Semcom

Manaus - Para reforçar a importância do aleitamento materno nos primeiros meses de vida, a Prefeitura de Manaus realizou na tarde deste sábado (3) a “Hora do Mamaço”, no Parque Cidade da Criança, bairro Aleixo, zona Centro-Sul. O evento tem a parceria de instituições públicas e organizações da sociedade civil e é parte do Agosto Dourado, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

“É mais uma ação determinada pelo prefeito Arthur Neto, que incentiva as mães para que amamentem seus filhos de forma saudável desde os primeiros meses de vida", declarou o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi. Além da ‘Hora do Mamaço’, a secretaria tem outras programações que ressaltam os resultados da amamentação para a saúde e desenvolvimento das crianças.

| Foto: Márcio James / Semcom

Segundo o secretário, as Unidades Básicas de Saúde da Semsa têm programação especial voltadas para o tema o mês inteiro. Vinte delas são certificadas pelo Ministério da Saúde no programa “Amamenta Brasil”.

Nesta edição, o “Agosto Dourado” tem o tema “Empoderar mães e pais, favorecer a amamentação”. Com base em experiências e métodos científicos, ficou comprovada a importância do envolvimento dos familiares próximos, e não apenas a mãe, para que seja assegurado o aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida e, de forma complementar, até os dois anos de idade.

| Foto: Márcio James / Semcom

“Todas as mães, sejam elas que tenham tido mais de um ou dois anos de amamentação, ou que tenham tido um tempo breve de aleitamento, são bem-vindas, pois cada mãe tem sua história e o seu percurso de amamentação. E todo percurso é válido, é legitimo. Aqui, temos um espaço de troca de experiência, de aceitação, de conversa sobre isso”, contou a coordenadora da “Hora do Mamaço”, Fernanda Calegare.

Até o final do mês, os Distritos de Saúde, escolas e creches municipais receberão atividades de educação e saúde, além de rodas de conversa e ações culturais e recreativas alusivas à campanha.

“Tem muitas mulheres, muitas mães, que não sabem da importância da amamentação fora da mamadeira, que ajuda muito a adquirir anticorpos. É importante para a criança crescer saudável. Achei legal um evento como esse para influenciar outras mães a participar da programação”, relatou a dona de casa Greicy da Silva, enquanto amamentava a pequena Ize, de apenas três meses de vida.

* Com informações da assessoria

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Naritha Migueis/ TV Em Tempo