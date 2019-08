Grupo religioso doa cadeiras de rodas à Fundação Cecon, em Manaus

Integrantes da Seicho-no-ie no Amazonas doaram cinco cadeiras de roda à FCecon | Foto: Laís Motta/FCecon

Manaus - A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) , na Zona Centro-Oeste da cidade, recebeu cinco cadeiras de rodas doadas por membros do grupo religioso Seicho-no-ie, neste sábado (3). Os equipamentos se somarão às cadeiras de rodas que a unidade hospitalar já tem para atender pacientes debilitados na emergência, ambulatório e demais setores.

Para o diretor-presidente da FCecon, mastologista Gerson Mourão, essa doação é um gesto de amor do grupo Seicho-no-ie para com as pessoas em tratamento na Fundação.

“Não é somente uma doação de cadeiras. Essas cadeiras têm um simbolismo muito grande pra todos eles e particularmente pra nós. Eu espero que através dessas doações esse hospital se energize com mais e mais doações”, disse Mourão.

O grupo também visitou pacientes internados nas enfermarias da unidade hospitalar | Foto: Laís Motta/FCecon

Segundo a preletora do grupo no Amazonas, Ilka Kaoru Yokohama, além das cinco cadeiras de rodas doadas neste sábado, outras cinco já estão encomendadas e serão doadas em breve à FCecon.

“Anualmente nós fazemos duas barracas com comidas típicas japonesa. Nosso objetivo é, através da barraca Seicho-no-ie, doar todo o arrecadado para uma instituição e, neste ano, lembramos da Fundação Cecon”, disse Ilka, destacando a gratidão que o grupo sente em poder doar como um ato prático de caridade.

Os integrantes do grupo religioso também visitaram neste sábado pacientes internados nas enfermarias masculina e feminina da instituição.

