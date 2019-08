Duas casas são destruídas em incêndio na invasão Cemitério dos Índios

Equipes foram acionadas para conter incêndio no local | Foto: Divulgação / SSP - AM

Manaus - Na tarde deste domingo (4), um incêndio atingiu duas residências na invasão Cemitério dos Índios, no Conjunto Cidadão 5, Nova Cidade, Zona Norte da cidade, com o Corpo de Bombeiros sendo acionado para a ocorrência e contendo as chamas no local.

Ao chegarem no local do incêndio, os bombeiros constataram que se tratavam de um incêndio em duas residências de madeira (palafitas), que tiveram perda total.

Os bombeiros contaram que não tiveram informações sobre o que teria iniciado o fogo. Felizmente não houve feridos. Após apagarem as chamas, os bombeiros permaneceram no local para a realização do rescaldo e prevenir um novo incêndio.

Outros incêndios

Um incêndio de grandes proporções ocorreu em um supermercado localizado na rua Loris Cordovil, bairro Alvorada 1, Zona Centro-Oeste de Manaus, no último dia 2. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), fogo teve início por volta das 22h e não houve feridos.

No dia 25 de julho, um incêndio em um terreno baldio assustou moradores da rua Salvador com travessa Manaus, no Nova Vitória, Zona Leste da Capital. O fogo se alastrou por volta das 19h. Moradores das proximidades acionaram os bombeiros, que foram até o local e controlaram as chamas.

