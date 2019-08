Amazonas registrou 720 novos casos de HIV no primeiro semestre de 2019

Manaus - O Amazonas está em segundo lugar no ranking dos estados da região Norte que apresentam maiores índices de HIV. A informação é do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde de 2018. Somente, no primeiro semestre de 2019, há o registro de 720 novos casos de HIV, quando há a constatação do vírus de imunodeficiência no organismo, e 281 caso de Aids, que é o estágio mais avançado da deficiência de imunidade. Os dados são do Sistema de Informações de Agravo de Notificação (Sinan).

Para falar sobre o tratamento das doenças e sobre os locais onde a população do Amazonas pode fazer os testes para obter diagnósticos, o Portal Em Tempo conversou com o médico André de Almeida, residente de infectologia da Fundação de Medicina Tropical.

Conforme o especialista, os casos de HIV que foram diagnosticados até junho de 2019, em maioria se concentram no sexo masculino, com o registro de 545 casos, cerca de 38% do total apresentado em 2018, e a faixa etária predominante está em pessoas entre 20 e 24 anos para os casos de HIV.

André afirmou que, por conta da baixa imunidade, as pessoas que convivem com o vírus podem apresentar doenças oportunistas. O médico acrescentou que dentre o municípios no Amazonas com maior registro de casos, Manaus aparece em primeiro lugar seguido por Itacoatiara, Parintins e Tabatinga.

O vírus ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças | Foto: Divulgação

“Nos casos de Aids, a gente pode constatar o alto índice em jovens entre 25 a 29 anos. A tuberculose é a mais frequente, das doenças oportunistas que se manifestam nos pacientes de Aids, mas há casos onde podem se manifestar doenças que acometem o cérebro, pulmões e outros órgãos, como pneumocistose, um tipo grave de pneumonia”, frisou o médico.



O especialista acrescentou que os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde mostraram que o vírus pode atingir diversos grupos sociais e a predominância da doença não se restringe aos homossexuais. “Nos últimos anos a doença vem passado por um processo de ‘heterossexualização’, pois os casos registrados em heterossexuais tem sido recorrentes. Mas há a população chave, pessoas que são mais expostas à infecção, como os transexuais, gays, homens que fazem sexo com outros homens, pessoas privadas de liberdade e profissionais do sexo”, salientou o médico.

Gestantes

Em relação às gestantes, o especialista frisou ainda que, de janeiro até junho de 2019 no Amazonas, houve o registro de 131 casos neste período. Ele frisou também que o tratamento da gestante é um fator fundamental para evitar a transmissão do vírus para a criança, por meio de exames realizados, ainda, no pré-natal.

Rede Nacional de Jovens e Adolescentes Vivendo com HIV | Foto: Izaías Godinho

“É importante que as gestantes obtenham o diagnóstico para impedir a transmissão vertical do vírus. Quando a gestante está em tratamento, com a carga viral indetectável, somado aos cuidados que são feitos após o parto como a administração da medicação antirretroviral para a criança e a inibição da amamentação, a criança pode ter uma diminuição nas chances de adquiri a infecção”, disse André.

Conforme o médico, o diagnóstico do vírus é obtido a partir de um teste rápido que pode ser feito em unidades de saúde de Manaus. André frisou que o resultado das testagens pode ser adquirido dentro de 1h. “No teste é feito uma leve fissura no dedo onde é coletado um gota de sangue. Com isso, é realizada uma reação química em que se obtém o resultado. Com os testes mais recentes, a população tem mais confiabilidade nos diagnósticos”, frisou o especialista.

Sobre os casos de relação sexual desprotegida, onde uma pessoa não sabe se o parceiro tem o vírus, o médico afirmou que em até 72 horas a pessoa pode ir até a Fundação de Medicina Tropical para obter a medicação Profilaxia pós-exposição ao HIV (PEP) .

“Essa medicação serve como uma barreira para a infecção. Desde que a pessoa se expõe, ela deve tomar o remédio por 28 dias e depois fazer um acompanhamento para saber se contraiu ou não vírus”, disse.

O tratamento é feito em regime de medicação diária | Foto: Izaías Godinho

"Truvada"

André também falou sobre o medicamento ‘’Truvada”, que tem como objetivo de prevenir a exposição à doença em pessoas com maior potencial de risco. “Esse medicamento é destinado aos transexuais, aos homens que fazem sexo com homens e pessoas que tem relações soro-diferentes, onde uma pessoa vive com o vírus e a outra não . O medicamento é adquirido mediante liberação pelo programa Prep SUS”, frisou o médico.

Testes rápidos

Os testes rápidos podem ser feitos na Policlínica Governador Gilberto Mestrinho, no Centro de Manaus; na Policlínica Antônio Aleixo, situada na Zona Leste; na Fundação Alfredo da Mata, localizada na Zona Sul da capital; e na Fundação de Medicina Tropical, na Zona centro-oeste de Manaus. Também foi inaugurado o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) no CAIMI Ada Viana, na Zona Oeste.

Tratamento

O especialista afirmou que atualmente, o tratamento para pessoas com o vírus HIV e Aids, é feito em regime de medicação diária e no início de tratamento, o paciente passa pelo processo de adesão, em que aceita a condição e entende a importância do tratamento. Além disso, o médico disse que houve redução na quantidade de comprimidos no processo de medicação. O médico frisou, ainda, que o diagnóstico precoce e o início do tratamento garantem a qualidade de vida e o controle do vírus.

“Esse grande número de comprimidos, denominado ‘coquetel’, vai se restringir aos pacientes em que o vírus está mais resistente ou em outras situações especiais, onde não é possível fazer uso das medicações de primeira linha. Mas em novos casos, a maioria das pessoas usam até dois comprimidos por dia . Quando uma pessoa faz o tratamento, há a redução de novos casos”, frisou o médico, acrescentando que pesquisas tem sido realizadas para a evolução do tratamentos, como aplicações de medicação em trimestres, mas que ainda não fazem parte do quadro de tratamentos.

Infectologia André de Almeida | Foto: Izaías Godinho

Rede Nacional de Jovens e Adolescentes Vivendo com HIV

O estudante Felipe Medeiros, que é coordenador regional da Rede Nacional de Jovens e Adolescentes Vivendo com HIV (RNJAVH), contou ao EM TEMPO que descobriu que tinha HIV em um adoecimento e afirma que encontrou forças para lutar contra o preconceito por meio do diálogo com familiares e com pessoas que passam pela mesma situação.

Felipe afirmou que, ao descobrir que tinha HIV, não aceitou o diagnóstico e demorou seis meses até iniciar o tratamento. "Em 2015, quando descobri que eu tinha o vírus, foi horrível e complicado. Conversei com a minha mãe e ela aceitou a minha condição", disse o estudante. Ela conta que na cidade, onde morava, localizada em Minas Gerais, sofreu muito preconceito das pessoas da região e, para iniciar o tratamento, mudou de cidade.

Por meio da internet, Felipe fez contato com pessoas com o mesmo diagnóstico, o que facilitou o processo de aceitação. "Eu conheci um menino no interior de Goiás que enfrentava o mesmo problema que eu. Ele me apresentou a Rede Nacional, que, desde então, me ajudou e na qual eu tenho a oportunidade de ajudar outras pessoas", disse o estudante.

Felipe salientou que, atualmente, cerca de 100 pessoas fazem parte da Rede e os membros se reúnem periodicamente para debater assuntos relacionados ao tema, para desmistificar a realidade de pessoas que convivem com o vírus.

"Não fazemos as reuniões em um local fixo. Além dos encontros, realizamos eventos como palestras em universidades, coletivos, ligas acadêmicas que são abertos para a sociedade", afirmou.

Diálogo e informação

O coordenador da rede disse que o diálogo e a informação são os principais elementos para a superação dos preconceitos, após os diagnósticos. "Se não tiver, procure vídeos na internet e encontre espaços físicos e virtuais para estar falando sobre o tema. Existem pessoas que falam abertamente sobre isso. Dá para viver, conviver e ter qualidade de vida", afirma Felipe.