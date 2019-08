Artista plástico amazonense desaparece em Santarém (PA)

O último contato com a família foi no dia 24 de junho desde ano, quando Fran Wimerson informou que estava viajando para Santarém a trabalho | Foto: Divulgação/Família

Manaus - Está desaparecido há mais de 30 dias, o artista plástico amazonense Fran Wimerson Peixoto Neves, de 38 anos, morador do conjunto Galileia, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Segundo informações dos familiares, o último contato com o homem foi no dia 24 de junho, desde ano, por mensagem de aplicativo, em que ele informou que estaria viajando para a cidade de Santarém, no Estado do Pará, para trabalhar e que voltaria para o aniversário da filha caçula, que completou 15 anos.

De acordo com a irmã do desaparecido, a dona de casa Jael Peixoto Neves, de 46 anos, Fran não especificou o local onde iria trabalhar, só disse o nome da cidade. “Ele só falou que estava indo fazer um serviço, mas que não iria demorar, desde então não voltou mais”, afirmou.

Um outro irmão identificado como Vander Luis contou ao Portal Em Tempo que a família esperou por algum contato por 10 dias, até a chegada do aniversário da filha de Fran. “Meu irmão disse que chegaria para o aniversário da minha sobrinha. Ele falou com a minha irmã, queria o número da conta para depositar dinheiro para ajudar na festa. Só que depois do dia 24, ele sumiu”, contou.

Ainda segundo o irmão de Fran, os familiares procuraram uma delegacia perto da residência deles, mas foram informados que não poderiam registrar o desaparecimento, somente em Santarém, município onde Fran sumiu.

“A gente foi até Parintins, por ser uma cidade próxima, procuramos por lá e nada. Chegamos em Santarém, registramos o B.O, procuramos em hospitais, IML e nada. Até agora ninguém da delegacia daquela cidade nos procurou para dar informações sobre o desaparecimento do meu irmão”, informou Vander.

“Só queremos saber o que aconteceu. Ele nunca ficou mais de 15 dias sem falar com a gente. Meu irmão tem dois filhos, de rapaz de 18 anos e uma mocinha de 15, que estão muito preocupados com o pai”, finalizou o irmão.

A família se mobilizou nas redes sociais e está pedindo ajuda dos internautas. Quem souber de informações que levem ao paradeiro de Fran Wimerson Peixoto Neves, pode ligar para os telefones: (92) 99194-3956, (92) 98843-0651 ou (92) 99442-5786.