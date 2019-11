Imóvel é destruído por incêndio no Centro de Manaus

No local, moravam 12 pessoas, ninguém ficou ferido | Foto: Divulgação

Manaus - Uma residência de dois andares foi destruída durante um incêndio , na tarde desta segunda-feira (5), volta das 14h, na rua dos Andradas, Centro de Manaus. De acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Ruiz, comandante de socorro, no local moravam 12 pessoas. Sendo residência na parte superior e embaixo funcionava um ponto comercial.



O proprietário do imóvel, Marcos Almeida, de 41 anos, que mora há 32 anos, no lugar, não sabe informar como aconteceu o incêndio. “Pode ter sido a fiação elétrica ou a na área da cozinha. Eu não sei explicar. Pedir tudo!”.

Nenhum morador estava no local no momento do sinistro e ninguém ficou ferido.

Confira o vídeo:

| Autor: Internauta