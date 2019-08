Rua esburacada no loteamento Fazendinha ganha mamoeiro

“Plantamos um pé de mamoeiro no buraco, para protestar. A única coisa que queremos é uma resposta do Poder Público Municipal", contou o denunciante | Foto: Divulgação

Manaus – Um mamoeiro foi plantado em um buraco no meio da rua por moradores da Rua Rouxinol, no loteamento Fazendinha, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, como forma de protesto devido as condições que a via se encontra. O que tem tirado o sossego de muita gente. De acordo com o Ademir Souza, que procurou o Portal Em Tempo nesta segunda (5), para denunciar o abandono da via e revelar que a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informou aos moradores do local que a rua estava com as obras concluídas há bastante tempo.



“Plantamos um pé de mamoeiro no buraco, para protestar. A única coisa que queremos é uma resposta do poder público municipal. Porque, segundo informações repassadas a nós, a Seminf já arrumou esta via, ou seja, já estava concluída. Só que não tem nada concluído aqui. O carro de lixo passa com muita dificuldade, imagina um veiculo menor”, reclamou Ademir.

Em nota, a Seminf afirmou que o bairro está recebendo mutirão de infraestrutura e que todas as vias serão atendidas até o fim do serviço.

Ainda de acordo com o órgão, a via solicitada foi encaminhada para ser visitada por uma equipe, a fim de que receba os serviços necessários.

