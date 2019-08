Ruas do município de Amaturá recebem obras de recuperação

Manaus- As obras de recuperação das ruas do sistema viário do município de Amaturá contemplam os serviços de terraplanagem e pavimentação em concreto, com base e sub-base, regularização de subleito, meio fio e calçada. Os trabalhos, executados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura ( Seinfra ) na localidade, geram aproximadamente 84 empregos diretos e indiretos.

As obras estão em andamento desde a segunda quinzena do mês de julho e apresentam um percentual de 31% de conclusão. Os trabalhos se concentram no momento na rua Cremilda Gonçalves, que também está em fase de conclusão, faltando apenas fechar os cruzamentos para iniciar os trabalhos em outras vias.

“Nossa determinação é iniciar e terminar todas as obras na capital e, principalmente, no interior, para trazer mais desenvolvimento socioeconômico para as localidades. E esse trabalho tem sido intensificado toda semana em vários municípios e na capital, conforme orientação do governador Wilson Lima”, informou o titular da Seinfra, Carlos Henrique Lima.

*Com informações da assessoria