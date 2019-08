Hora do Mamaço faz apelo para engajamento social em Manaus

Manaus - Centenas de pessoas participaram do "Hora do Mamaço”, na tarde de sábado (3), no Parque Cidade da Criança, no Aleixo. O objetivo do evento é levar a mensagem da Semana Mundial do Aleitamento Materno, realizada todos os anos dentro da programação da campanha "Agosto Dourado".

“Empoderar mães e pais, favorecer a amamentação” é o tema da campanha mundial. Várias mães e seus bebês que são alimentados exclusivamente no peito foram levar suas experiências exitosas para outras mães.

Ao lado do secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, a secretária executiva da Capital da SusamDayana Mejia disse que o evento é um apelo de responsabilidade social e familiar.

A equipe da Coordenação Estadual de Saúde da Criança do órgão se fez presente junto de diretores das maternidades e da secretária executiva da Capital da Susam, Dayana Mejia de Souza, que representou no ato o secretário estadual Rodrigo Tobias.



O Agosto Dourado , segundo ela, precisa ser praticado todos os dias, daí a importância da integração entre as ações de Governo e Prefeituras para que a orientação e o conhecimento sobre o ato de amamentar exclusivamente até os 6 meses chegue a todos.

O “Agosto Dourado” tem o tema “Empoderar mães e pais, favorecer a amamentação” | Foto: Claudio Heitor/Secom

Para a secretária, amamentar é um ato de amor, de vida e de saúde. Mas, acima de tudo, de fortalecimento do vínculo familiar e construção do ser humano. “O empoderamento não precisa ser apenas para os pais ou para as mães, o empoderamento tem que ser social, é importante a participação do pai, dos avôs dos irmãos. Com isso, estamos refazendo a base da nossa origem social, que é família e fortalecendo a formação do ser humano desde o seu primeiro dia de vida”, afirmou Dayana Mejia.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, falou sobre as vantagens do aleitamento materno nos primeiros meses de vida. “Todos os estudos mostram que a criança, quando bem cuidada e amamentada na primeira infância, tem nível de escolaridade melhor, cresce mais saudável e tem melhores oportunidades”.

