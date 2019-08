Família de jovem internado na UTI faz vaquinha para comprar aparelho

Manaus- Os pais de Claymer Fernandes Montenegro, de 21 anos, buscam alternativas para comprar um aparelho respiratório e dar continuidade ao tratamento do filho em casa. Há quase um ano, o jovem está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. Claymer ficou tetraplégico após ser atingido com dois tiros enquanto voltava para casa, em 15 de agosto de 2018.

A dona de casa Cláudia Carneiro, 50, mãe de Claymer, disse ao Portal EM TEMPO que os tiros atingiram a coluna vertebral e o pulmão do jovem, e por conta disso, ele passou a respirar com a ajuda de aparelhos. E para que o estudante seja levado para casa, a família deve adquirir um equipamento respiratório, avaliado em R$ 35 mil.

A mãe relatou, ainda, que Claymer é finalista do curso de odontologia e conta que o fato ocorreu por volta das 22h, no Beco do Carneiro, rua Leonardo Malcher, bairro Nossa Senhora da Aparecida. Enquanto o estudante retornava para casa, um traficante da área efetuou vários disparos contra as pessoas na via.

“Recorremos aos órgãos públicos, mas ainda não conseguimos o aparelho respiratório portátil. Ele é bem tratado no hospital, mas ele já está internado há quase um ano e todo o dia o meu filho pede para voltar para casa. E para isso, precisamos montar um UTI na residência”, frisou Cláudia.

Cláudia acrescentou que vive com o esposo, Edvaldo Albuquerque e mais um filho do casal. Ela relata que, após o incidente com o filho, passou a cuidar dele em tempo integral, enquanto o marido trabalha como auxiliar de serviços gerais para custear as despesas da família.

Para ajudar na compra do aparelho respiratório de Claymer, clique no link e faça uma doação por meio da “Vaquinha Online”. WWW.VAKINHA.COM.BR/VAQUINHA/TRATAMENTO-CLAYMINHO

Ou entre em contato por meio do: (92) 99487-9687 ou (92) 98418-2235