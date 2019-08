Mulher desaparece após sair de Belém com destino a Manaus

Sara não possui celular e a família desconhece se ela possui contatos com pessoas em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Os familiares de Sara Pereira de Queiroz, de 40 anos, estão à procura de informações que levem ao paradeiro dela, que desapareceu no dia 23 de julho, desde ano, após sair de navio de Belém, no Estado do Pará, com destino a Manaus.

Segundo a mãe dela, Mirian da Cunha, Sara teria embarcado no porto da capital paraense por volta das 19h. Desde então, os familiares não tiveram mais notícias sobre ela.

A filha de Sara, Mirian Pereira Gonçalves, de 22 anos, contou ao Portal Em Tempo, que não sabe aonde a mãe está. “Sabemos que ela comprou a passagem e embarcou, era para ter chegado em Manaus no domingo (4). Para piorar ela não tem celular. Não sabemos se ela conheceu alguém e desceu da embarcação acompanhada, também, não sabemos se ela conhecia pessoas aqui. Enfim, ela sumiu”, contou.