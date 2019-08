Manaus é a quinta capital com mais homicídios em dez anos

Conforme a pesquisa do Ipea, no Amazonas, as regiões do centro e do norte concentram o maior número de municípios com maior prevalência relativa de homicídios | Foto: Marcely Gomes

Manaus - Nos últimos dez anos (2007-2017) foram registrados 9.963 homicídios na capital amazonense, conforme informações do Atlas da Violência – Retrato dos Municípios Brasileiros 2019, que foi divulgado nesta segunda-feira (5), pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e elaborado em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Com esses dados, Manaus chegou ao ranking de quinta capital onde se mais mata no Brasil.



A capital amazonense também ficou com 55,9% da taxa estimada de assassinatos das capitais brasileiras em 2017 ficando em nono lugar no país.

Fazendo fronteira com a Venezuela e o estado de Roraima, o município de Barcelos obteve a maior taxa de homicídio do Amazonas (100,7%). Mais ao centro do estado, as maiores taxas de letalidade se encontravam em Coari (89,7%) e em Manaus (55,9%).



Ainda de acordo com o estudo, no Estado, há a presença de duas grandes facções criminosas rivais: Família do Norte (FDN) e Primeiro Comando da Capital (PCC). A FDN teve origem em 2007, aliando-se ao Comando Vermelho (CV) em 2015, e possui o controle das rotas e do tráfico de drogas no estado, principalmente a rota do rio Solimões, responsável por escoar a droga produzida no Peru e Bolívia.

A disputa pelo controle das rotas de narcotráfico no estado constitui o pano de fundo de vários episódios de massacres e assassinatos, como a rebelião ocorrida no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), que durou mais de dezessete horas e resultou em pelo menos 56 mortes.

Violência



O município mais violento do Brasil, com mais de 100 mil habitantes, é a cidade de Maracanaú, no Ceará. Em segundo lugar está Altamira, no Pará, seguida de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Dos 20 mais violentos, 18 estão no Norte e Nordeste do país.

De acordo com o coordenador do estudo, o pesquisador Daniel Cerqueira, os municípios mais violentos têm 15 vezes mais homicídios relativamente que os menos violentos.“Em termos proporcionais, a diferença entre os municípios mais e menos violentos corresponde à diferença entre taxas do Brasil e da Europa”, compara.

Nos municípios mais violentos, o perfil socioeconômico é mais parecido com os países latino-americanos ou africanos: as pessoas, em geral, não têm acesso à educação, desenvolvimento infantil e mercado de trabalho.

