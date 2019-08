Vídeo: menino urina em coletor de tucumã e fiscais apreendem carrinho

O fato aconteceu na calçada da rua Barão de São Domingos, esquina com rua Miranda Leão, no Centro | Foto: Reprodução

Manaus - Após vídeo de um menino flagrado fazendo xixi em um recipiente plástico, ao lado de barraca de venda de tucumã, viralizar no fim de semana. Fiscais da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) estiveram no local e constataram que o ambulante trabalhava de forma irregular, sem autorização para funcionar.

O carrinho e os produtos foram apreendidos pelos fiscais e os tucumãs foram descartados para o consumo.

O caso

No fim de semana circulou nas redes sociais, um vídeo onde um garoto, com aproximadamente 12 anos, urina em um recipiente ao lado da banca de tucumã. Ele joga o xixi no meio fio e depois coloca o recipiente dentro de uma bacia onde o tucumã descascado está sendo embalado para a venda.

O fato aconteceu na calçada da rua Barão de São Domingos, esquina com rua Miranda Leão, no Centro, nas proximidades da Igreja dos Remédios.

Em nota, a Semacc destacou que realiza periodicamente ações de reordenamento e fiscalização nas vias do Centro, retirando os invasores, mas, passada a ação, eles acabam retornando.

A secretaria disponibiliza um disque-denúncia (3663-8488), para que a população relate esse tipo de irregularidade, a fim de que as providências imediatas sejam tomadas.

O orientação do órgão é que a população não compre frutas e verduras nas ruas e calçadas, com procedência e higiene duvidosas, priorizando a compra desses produtos, somente nas feiras e mercados de Manaus.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Alex Costa/ TV Em Tempo