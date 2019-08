Funcionários do HPS 28 de Agosto recebem curso de libras

Manaus - Pacientes surdos receberão atendimento em libras no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto. Graças a uma parceria entre o hospital e a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped), médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e assistentes sociais iniciam nesta terça-feira (06) uma capacitação para os atendimentos de pessoas surdas.



A professora Roberta Spener foi disponibilizada pela Seped e vai atuar em conjunto com uma intérprete. Roberta é surda, se formou em pedagogia e tem pós-graduação em libras. Ao todo serão 40 horas de aulas presenciais ministradas para os funcionários de um dos maiores prontos-socorros da capital do Amazonas.

O diretor da unidade, Eduardo Mesquita, disse que identificou a necessidade de atendimento para a pessoa surda, principalmente pensando nos casos de urgência e emergência em que se precisa de um diagnóstico rápido. Ao chegar ao hospital, o paciente surdo enfrenta dificuldades na comunicação. Os obstáculos vão desde ouvir o painel da recepção até a descrição dos sintomas ao médico.

“A gente sabe a dificuldade que tem no atendimento com o paciente surdo. Tanto pela parte de quem é ouvinte, no caso dos profissionais de saúde, quanto na parte do próprio surdo se expressar para o ouvinte”, disse o diretor.

A parceria com a Seped se repetiu há duas semanas, quando uma ação coordenada entre os órgãos do Governo do Estado permitiu que o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto recebesse 24 cadeiras de rodas para uso dos pacientes.

“Eu procurei a Seped em busca dessa parceria e o resultado das reuniões foi a doação daquelas cadeiras de rodas, que saiu há pouco tempo a notícia. E a gente conseguiu finalmente colocar para iniciar esse projeto de libras aqui dentro do 28 de Agosto”, disse o diretor.

Dados

A deficiência auditiva afeta cerca de 466 milhões de pessoas no mundo, o equivalente a, aproximadamente, 5% da população mundial, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, 9,8 milhões de brasileiros possuem deficiência auditiva, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

