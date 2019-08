Vídeo: morre aos 57 anos, jornalista Tadeu de Souza em Parintins

Manaus - Morreu na manhã desta terça-feira (6) o jornalista e correspondente da TV EM TEMPO em Parintins, Tadeu de Souza, aos 57 anos de idade, vítima de infarto fulminante, na cidade de Parintins, a 369 km de Manaus. Sua morte foi confirmada pela equipe médica do Hospital Jofre Cohen, da cidade. Tadeu deixa a esposa Jossinéias Cunha Farias, de 40 anos, e duas filhas de 36 e 20 anos.

De acordo com familiares, Tadeu estava em tratamento de problemas cardíacos há mais de um ano e se preparava para seguir para São Paulo, onde faria uma cirurgia.

A Prefeitura de Parintins divulgou nota sobre a morte do jornalista e decretou três dias de luto na cidade, pela morte do comunicador.

Carreira

Na década de 70, Tadeu de Souza iniciou a carreira como comunicador na rádio Alvorada de Parintins. Ainda no grupo Alvorada, assumiu a direção de jornalismo e comandou dois programas, um de radiojornalismo e um telejornal, na TV Alvorada, além de escrever para o jornal impresso Novo Horizonte. Ele também atuou como diretor da rádio Clube de Parintins e como correspondente dos jornais Amazonas Em Tempo e Agora, do Grupo Raman Neves de Comunicação. Atualmente era correspondente na cidade da TV EM TEMPO.

Para o Diretor de Jornalismo da TV em TEMPO, em Manaus, Ivan Nascimento, a morte da "Voz de Parintins" representa uma grande perda para a emissora. "Tadeu de Souza era a voz da TV EM TEMPO em Parintins. É uma perda irreparável, pois estava há quase 15 anos em nossa emissora. Ele estava se preparando para ir para São Paulo, onde passaria por uma cirurgia. No mês passado estive com ele em Parintins, sempre muito receptivo, nos recebia muito bem na cidade, sempre aberto a aprender e nos ensinar sempre, em seus famosos jantares, em que havia sempre 'Caldeirada de Bodó'. Estamos todos muito abalados", declarou Ivan.

Para a apresentadora do "Programa Agora", Márcia Lasmar com quem Ivan interagia todos os dias por meio do quadro "Agora Parintins", na TV EM TEMPO, será difícil não ter mais a presença irreverente de Tadeu no jornalismo da emissora. "Todos os dias ele entrava no programa, dava-me um alô porque nunca sabia se era pra me dar bom dia ou boa tarde, pois o programa começa sempre às 11h e termina às 12h45. Alegre, simpático, bem humorado, navegava por todos os assuntos sem complicações. Era o correspondente da segunda maior cidade e segundo maior colégio eleitoral do interior do Estado. Participou de debates e entrevistas nas eleições, sempre com aquela chama acesa para se fazer o bom jornalismo", disse a jornalista.

A produtora da TV EM TEMPO, Nilza Vieira, lembra de Tadeu de Souza como um grande profissional e ser humano. "Tadeu de Souza. Eu o conheci aqui na TV em Tempo há quase três anos. Era uma pessoa bondosa, carinhosa e nunca arregava para o trabalho.Sempre disposto a enviar o melhor material de Parintins. Enviava equipe para as pautas, apurava, sugeria para qual programa a matéria deveria render. Além de ser um grande profissional, era uma pessoa muito acolhedora. Se falávamos que iríamos para Parintins, já oferecia logo a casa dele para nos acolher. É emocionante falar do Tadeu. Deixa duas filhas, a esposa Jô a quem era muito ligado. Comandava o 'Agora Parintins' que era líder de audiência na cidade no horário. Vamos sentir muita falta da pessoa e do profissional Tadeu de Souza".

Nota de pesar da Prefeitura de Parintins



É com profundo pesar que Parintins recebe na manhã de hoje a notícia do falecimento do escritor e jornalista Tadeu de Souza.

Tadeu era membro da Academia Parintinense de Letras e apresentador de programas de grande audiência tanto no rádio quanto na televisão. Lúcido e inteligente em seus comentários, conseguia transmitir com clareza os anseios da população. A imprensa do Amazonas perde um de seus grandes representantes com atuação no grupo Em Tempo. Em razão desse triste acontecimento, estamos decretando três dias de luto oficial no município.

Aos familiares, parentes e amigos, expresso em nome do nosso povo, os nossos sentimentos, pedindo a Deus que conforte o coração de todos.

Frank Bi Garcia - Prefeito de Parintins

Tadeu de Souza

Boi Garantido

A Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido lamentou o falecimento do jornalista. "Tadeu era sócio e torcedor do Boi do Povão, sempre dando espaço ao bumbá em todos os veículos em que esteve durante sua brilhante carreira. A diretoria do Boi Garantido e toda nação vermelha e branca se solidarizam com a esposa, filhos, neta, demais familiares e amigos neste momento de perda", diz a nota distribuída à imprensa.

Aleam

O deputado estadual João Luiz (PRB) apresentou à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), nesta terça-feira (6), Moção de Pesar pelo falecimento do jornalista.

“Foi com grande pesar que recebi a notícia do falecimento do jornalista Tadeu de Souza. Hoje, não apenas Parintins, mas o Amazonas perde uma grande referência do jornalismo local. Tadeu era um grande profissional, comprometido e dedicado com a notícia. Ele nos deixa um grande legado como comunicador competente e, acima de tudo, empenhado em informar a verdade dos fatos. Que Deus conforte amigos e familiares”, lamentou o parlamentar.

A Assembleia Legislativa do Amazonas ( Aleam), em Manaus, fez um minuto de silêncio na manhã desta terça-feira, em respeito à morte de Tadeu de Souza.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Patrícia de Paula / TV Em Tempo