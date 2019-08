Táxi capota na Djalma Batista após colidir com outro veículo

Manaus - Um táxi capotou após colidir com outro veículo na manhã desta terça-feira (6), na avenida Djalma Batista, no bairro Chapada, na Zona Centro-Sul de Manaus. Uma mulher foi levada para o hospital em estado de choque.

Policiais militares da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informaram que o acidente aconteceu por volta das por volta das 10h30.



O condutor do táxi afirmou que estava na terceira faixa da avenida quando foi surpreendido com a batida. “Eu vinha subindo a Djalma, sentido Cidade Nova, quando um carro que saia do shopping bateu no paralama do meu carro. Com a batida, o carro capotou. Ficamos somente com ferimentos leves", frisou o condutor.

A passageira do táxi, de 55 anos, estava em estado de choque e precisou ser levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto.



As vítimas ficaram com escoriações leves | Foto: Ed Blair

Já o motorista do outro carro, de 39 anos, que trabalha com serviços de transporte por aplicativos, disse que estava indo para casa quando o veículo dele foi tocado pela lateral esquerda.

"Foi tudo muito. O táxi bateu no meu carro depois de fazer uma ultrapassagem arriscada. Por conta disso acabou capotando", declarou.

O vendedor ambulante, Michael Rebelo, 18 anos, que trabalha no local presenciou o acidente. "O táxi fez uma ultrapassagem e acabou batendo no carro preto. Desgovernado, o táxi capotou e a passageira ficou muito nervosa", explicou.

A perícia foi acionada para o local | Foto: Josemar Antunes

Devido ao acidente, o trânsito na avenida ficou completamente congestionado. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para auxiliar o fluxo de veículos no local.

Após os trabalhos da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), os veículos foram retirados e o trânsito liberado.