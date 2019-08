Afeam realiza ação de renegociação em Parintins e Barreirinha

Parintins- A Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) vai realizar ação de acompanhamento e renegociação nos municípios de Parintins e Barreirinha , no período de 8 a 27 de agosto. Aos clientes que estão em débito com a Agência serão oferecidas condições especiais de pagamento, visando a retomada de crédito aos empreendedores dos municípios.

Em Parintins, os atendimentos serão realizados no Posto de Atendimento da Afeam, localizado no PAC Parintins, a partir desta quinta-feira (8), até o dia 16 de agosto, das 8h às 14h. No município de Barreirinha, os interessados deverão comparecer ao escritório do Idam (Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas), localizado na rua Cel. Domingos Dutra, no período de 19 a 27 de agosto, das 9h às 15h.

