Vídeo: prefeitura e o TJ-AM em parceria para a regularização fundiária

Manaus- A Prefeitura de Manaus assinou o Acordo de Cooperação Técnica (ACT), nesta segunda-feira (5) junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (Tjam) e entidades parceiras. O acordo visa regularizar áreas de ocupação consolidadas em propriedades urbanas e rurais, públicas e particulares na cidade.

O documento permitirá que medidas sejam desenvolvidas para as famílias que ocupam residências nas áreas de habitação não regularizadas, com isso tenham a segurança jurídica de seus imóveis.

O Prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto disse que esse é um momento importante para a habitação na cidade e com isso diminuir as ocupações irregulares comandadas pelo tráfico de drogas.

“Esse momento é histórico. O povo se dirigindo à casa da Justiça para receber seu título de terra. Isso significa que a Justiça e a lei abrem as portas para fazermos tudo de forma clara. Essa é a cidade que queremos, onde a lei prevalece. Estamos muito certos que por esse caminho vamos chegar a dizer que temos um povo dono de suas terras e vidas. Não aceitamos ocupações que tenham o tráfico de drogas como comando das ações.”, disse o prefeito Arthur.

O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), o desembargador Yedo Simões enalteceu a união de esforços entre os órgãos.

“Essa é uma ação positiva porque a dignidade das pessoas está fundada em sua moradia. Com isso, conseguimos debelar grande parte dos problemas de regularização de Manaus. O Poder Judiciário se sente honrado em participar desses termos de cooperação técnica junto com todos os órgãos envolvidos.”, disse Yedo Simões.

O acordo

O acordo terá vigência de 12 meses e não envolve transferência de recursos entre as partes, ou seja o dono do terreno não pode transferir ou vender. A assinatura reforça por meio de sua subsecretaria de Habitação e Assuntos Fundiários, ligada ao Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), para regularização de terras pela cidade.

O Tjam viabilizará a realização de audiências de conciliação com o objetivo de promover e resolução de conflitos nos acordos.

Números em Manaus

Conforme especialistas do segmento habitacional, estima-se que no Brasil existam aproximadamente 30 milhões de domicílios que não estão regularizados. . Em Manaus, a estimativa é de quase 385 mil imóveis, cujos proprietários não possuem o devido registro.

A prefeitura já vem desenvolvendo ações para a regularização de áreas, como no bairro Colônia Antônio Aleixo, onde mais de 5 mil famílias já foram beneficiadas com a regularização de terras.

Os trabalhos na comunidade São José dos Campos contabilizaram dois mil lotes regularizados. Outro bairro que deve receber atenção nesse sentido é o Cidade de Deus, com mais de sete mil domicílios a serem regularizados. A prefeitura busca até 2020 entregar mais de 23 mil títulos definitivos.

Os acordos são entre o governo do Estado do Amazonas, o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), o Ministério Público Federal (MPF), a Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Amazonas, a Advocacia Geral da União (AGU), a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, além dos Ofícios de Registro de Imóveis de Manaus e a Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas.



Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Juliano Couto/ TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira