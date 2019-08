Setrab muda horário de atendimento para redução de gastos

Manaus- A Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab) informa que o horário oficial de atendimento ao público na sede da Secretaria, localizada na avenida Djalma Batista, Chapada, foi alterado para o horário das 8h às 15h. A mudança teve início nesta segunda-feira (5).

A decisão foi anunciada na segunda-feira ,(5), pela titular da Setrab, Neila Azrak, considerando as disposições do Decreto 40.645, de 7 de maio de 2019, que estipula a imprescindibilidade de racionalizar o custeio e qualificar o gasto público.

Conforme a secretária, a iniciativa vai contribuir para a diminuição do custo administrativo com energia elétrica, água, telefone, materiais, entre outros. “Suprimos toda e qualquer necessidade de atendimento até as 15h. A Setrab vai continuar oferecendo os seus serviços de forma completa. Portanto, essa medida só trará benefícios ao nosso Estado, gerando mais equilíbrio e economia”, disse.

Entre os serviços oferecidos pelo Sine-AM, da Setrab, estão: cadastramento e encaminhamento para emprego, emissão de Carteira de Trabalho e entrada no seguro-desemprego.

