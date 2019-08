Médico no AM tem nova denúncia contra abuso sexual

Promotor de Justiça fala sobre as novas denúncias contra o médico | Foto: Divulgação

Manaus - O ministério público do Amazonas (MPAM) protocolou uma nova denúncia de abuso sexual contra o médico Júlio Adriano da Rocha, de 34 anos. No novo processo, constam quatro casos de violência sexual envolvendo o médico. A informação foi confirmada pelo promotor de justiça Edinaldo Aquino Medeiros, nesta terça-feira (6).

Conforme o promotor, o médico deve se apresentar ao MPAM no dia 14 de agosto em uma audiência para que apresente a defesa. "Ele se já se encontra afastado das atividades médicas e é monitorado por tornozeleira eletrônica para assegurar que ele não tenha contato com os pacientes. Contando com a primeira denúncia, são contabilizados seis casos contra o médico", frisou.

O promotor disse, ainda, que dentre os novos casos, além de donas de casa, o médico abusou de uma recepcionista que trabalhava na mesma instituição que ele.

O promotor Ednaldo salientou que os casos ocorriam em unidades hospitalares da rede pública e privada onde o médico atuava. Ele teve as atividades suspensas por conta do primeiro inquérito, onde houve o registro de duas vítimas.

O médico é acusado de cometer os crimes contra pacientes durante consultas médicas, em Manaus, desde 2016.

“Já teve um inquérito contra o mesmo acusado concluído no final de 2018, no qual foram contabilizadas três vítimas. Desde o último final de semana foram localizadas duas novas vítimas, por isso será instaurado um novo inquérito. As investigações são sigilosas e adotaremos as medidas cabíveis”, explicou o delegado.

Sobre o caso

No dia 6 de novembro de 2018, o delegado do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Marcelo Martins concluiu o primeiro inquérito civil contra o médico e pediu a prisão preventiva do acusado. O pedido de prisão foi deferido pela juíza Carren Aguiar Fernandes da 7ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), no dia 28 de novembro do ano passado.

Mas o médico recorreu da decisão e conseguiu a revogação da prisão preventiva em 7 de dezembro do mesmo ano e passou a cumprir medidas cautelares, entre elas, o uso de tornozeleira eletrônica, a suspensão das atividades relacionadas à medicina, a proibição de exercer a profissão e a proibição de se ausentar de Manaus

De acordo com o delegado Marcelo Martins, responsável pelo caso, uma denúncia foi registrada em 23 de abril por uma mulher de 23 anos, que na época dos abusos, estava grávida do primeiro filho.

“A vítima disse em depoimento que mesmo dizendo ao médico que estava grávida, ele praticou atos libidinosos contra ela”, afirmou o delegado, acrescentando que todas denúncias registradas contra Júlio envolvem assédio sexual







