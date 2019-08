Famílias lutam para sobreviver em meio à miséria de prédio deteriorado

Manaus - "Se tivéssemos para onde ir, não estaríamos aqui", diz Maria Ione a 'Mainuma', 44, ao mostrar o pequeno quarto em que vive com o marido e o filho na Casa do Estudante. Ione faz parte de uma das 14 famílias que ocupam o prédio de quatro andares situado na rua Barroso, bairro Centro, Zona Sul de Manaus. O edifício fica próximo das principais ruas de comércio da capital, ao lado do Teatro Amazonas. A visão privilegiada para um dos cartões-postais de Manaus é um duro contraste com a realidade que os ocupantes da Casa enfrentam diariamente.

São aproximadamente 70 pessoas vivendo no prédio, que pertence oficialmente à Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Nenhuma delas têm vínculos com a instituição de ensino. A Casa estava abandonada e sem uso até 2016, quando diversas famílias que não tinham onde morar se instalaram no local, vindas de ocupações como a Cidade das Luzes , do interior do Estado e da própria capital.

A maioria das mulheres está desempregada e sobrevive de doações e trabalhos avulsos. Muitos vendem bombons, picolé, churrasco, frutas e verduras nas ruas do bairro Centro para se manter, além de contarem com programas sociais como o Bolsa Família.

Vulnerabilidade

Com os poucos recursos, há dias que as famílias não têm o que comer. É o caso de Márcia Jorge de Almeida, 33, e os seis filhos. Na última sexta-feira (2) o Portal EM TEMPO visitou o local e Márcia só tinha comido uma refeição, dada pela vizinha Ione. "Aqui é assim: uma dá aqui, a outra dá ali. Uma família ajuda a outra", diz.

Geladeiras vazias e dependentes de auxílios do governo e doações, famílias não têm o que comer | Foto: Valdeniza Vasques

Viúva e desempregada, Márcia está há três anos no local, desde que não conseguiu pagar o aluguel após ter perdido a casa em que vivia no incêndio do bairro São Jorge em 2012 . Ela conta que, como vivia em uma residência cedida, não teve direito a indenização nem prioridade em programas habitacionais. A principal preocupação de Márcia é com o futuro dos filhos. "Sei que sirvo de exemplo para eles. Meus filhos estão crescendo com a esperança de mudar de vida. Eles podiam estar vendendo droga, fazendo coisa errada, mas estão na escola. É assim que estamos vivendo, na bênção de Deus", declara. Todos os filhos de Márcia estudam e são cadastrados no Bolsa Família.

Perigo



Dos quatro andares do prédio, apenas dois são habitados. O último piso não tem cobertura e foi fechado após vistoria do Corpo de Bombeiros, que condenou o andar para uso. Rachaduras percorrem as paredes da estrutura, que também sofre com infiltrações. Sem ter para onde ir, as famílias convivem com o medo de desabamento e incêndios. "Não temos outra opção", lamentam.

Ione mostra as rachaduras nas paredes da Casa | Foto: Valdeniza Vasques

Água e energia elétrica são fornecidas por meio de ligações clandestinas. Recentemente, foi instalado um contador de luz, que fará com que o uso de energia seja taxado. É mais uma preocupação para quem não tem dinheiro nem para as refeições. "Estamos aqui lutando por moradia e muitos de nós não têm o que comer. E agora querem que a gente pague luz. Como?", questiona Márcia.

Preconceito

Além da situação de pobreza, as famílias da Casa do Estudante ainda têm que lidar com outra adversidade, o preconceito. Vistos como invasores pelos vizinhos na Rua Barroso, os moradores são alvos de olhares desdenhosos. "Eles querem que a gente vá embora. Eles têm raiva de nós, principalmente dos nossos filhos, que são pequenos e fazem barulho", diz Ione. A única alternativa para as crianças é brincar nos corredores mal iluminados do prédio.

Moradores são vistos como invasores e sofrem preconceito | Foto: Valdeniza Vasques

Para Ione, que é indígena da etnia Kokama, a situação de falta de moradia também é agravada pelo preconceito racial. Ela reclama da falta de assistência de órgãos como a Fundação Nacional do Índio (Funai). " O povo indígena que vive em Manaus não tem apoio nem acompanhamento. Não é só eu que está passando pela mesma dificuldade de falta de moradia. Mandam a gente procurar o órgão do branco, que manda a gente para Funai e assim ficamos como bola, para lá e para cá. Não pode procurar uma terra porque já tem dono, e muitos estão morrendo por luta de terra ", relembra a indígena. O marido de Ione sustenta a família vendendo limões no Centro.

Cotidiano



Para garantir a segurança e o funcionamento da Casa, os moradores estabeleceram regras. O consumo de álcool é proibido, assim como barulhos e sons altos. A entrada no prédio é permitida até 23h e o portão da frente permanece todo o tempo trancado. As crianças têm horário para ficar no corredor, único espaço disponível para brincar. Ione diz que foram adotadas medidas para proteger o local, que já foi alvo de roubos e furtos.

Para a segurança e bem-estar dos ocupantes, foram estabelecidas regras de convivência | Foto: Valdeniza Vasques

Cercados de inseguranças e incertezas, os moradores não sabem dizer sobre o próprio futuro. "Não temos nenhuma posição se sairemos ou não. Não temos nenhuma esperança de conseguir um aluguel social ou algo parecido", relatam.

Situação legal

Em 2016 e 2017, a Casa do Estudante foi alvo de reintegração de posse movida pela Ufam. Nas duas ocasiões, o pedido foi barrado, conforme relata o advogado Julio Salas, que acompanha a situação da ocupação do prédio desde o começo. Um dos argumentos para a permanência dos moradores na Casa é que o imóvel estava sem função social, sendo usado por usuários de drogas e para a prática de crimes.

Antes de ser ocupado pelas famílias, prédio era usado por usuários de drogas e criminosos | Foto: Valdeniza Vasques

"A função que demos foi a moradia dessas pessoas. Não é adequado, o prédio não é seguro, mas eles preferem estar lá. São idosos, mulheres, crianças, homens e jovens, alguns dos quais enfermos, que simplesmente não têm para onde ir", completa Salas.

A situação é acompanhada de perto pela Confederação Nacional das Associações de Moradores no Estado do Amazonas (Conam-AM). Apesar da resistência à reintegração, os ocupantes da Casa estão em uma situação limite. "A Procuradoria-Geral da Ufam não está mais permitindo que fiquem lá em função do tempo. Nossa luta hoje é cadastrá-los em programas habitacionais ou, se não, adotar medidas paliativas como o aluguel social", relata o advogado.

Reunião entre Prefeitura de Manaus, CONAM-AM e Ufam para decidir o futuro dos ocupantes | Foto: Divulgação

A Conam-AM mantém diálogos com a Ufam e o governo a respeito da ocupação da Casa. Em 30 de julho, houve uma reunião com o prefeito de Manaus, Arthur Neto, e o reitor da Ufam, Sylvio Puga, para pensar em soluções para essas famílias. O próximo passo é estabelecer conversa com a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), chefiada pela ex-parlamentar Conceição Sampaio.

Universidade

De acordo com Julio Salas, a atual gestão da Ufam sempre se mostrou sensível à situação das famílias da Casa do Estudante. "O reitor não abriu mão do imóvel, pois tem planos para usá-lo, mas dialoga em busca de uma solução pacífica para a demanda", informa o advogado. Entramos em contato com a assessoria da Universidade, mas até o fechamento dessa matéria não obtivemos resposta.